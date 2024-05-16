زفيريف ينتفض بعد سقوطه أرضًا ويهزم فريتز ليبلغ قبل نهائي إيطاليا المفتوحة

تعرَّض ألكسندر زفيريف لسقوط عنيف، قبل أن يتغلب على تيلور فريتز 6-4 و6-3 في دور الثمانية لبطولة إيطاليا المفتوحة للتنس، أمس الأربعاء.

وسقط اللاعب الألماني المصنف الثالث على بطنه، وأصيب بجروح في معصمه وإصبعه، بعد أن سدد ضربة خلفية في الشوط الثالث.

وتلقى العلاج في الملعب قبل استئناف المباراة بعد تأخير قصير وعاد لمهاجمة إرسال فريتز واستغل ثلاثًا من خمس فرص لكسر إرسال منافسه وسدد 20 ضربة ناجحة في طريقه للفوز خلال 90 دقيقة.