الوداد المغربي يبحث عن مواهب كروية في البرازيل من أجل استعادة الإشعاع

كشف الوداد البيضاوي المغربي أن رئيسه هشام أيت منا، ومدرب الفريق الأول، الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، حضرا بعض مباريات الدوري البرازيلي لكرة القدم ومن بينها مباراة بوتافوغو وفلامنغو وذلك بدعوة من رئيس نادي بوتافوغو.

ونشر الوداد صورة عبر الصفحة الرسمية للنادي على منصات التواصل، تجمع هشام أيت منا ورولاني موكوينا في مدرجات ملعب بوتافوغو ورئيس نادي بوتافوغو خلال متابعة مباراة الفريق بوتافوغو وفلامنغو.

كما تداولت منصات التواصل صورة لرئيس الوداد ومدرب الفريق وهما يتابعان مباراة كورنثيانس وفلوميننسي ضمن الدوري البرازيلي مشيرة إلى أن الغاية من السفر إلى البرازيل البحث عن مواهب كروية للتعاقد معها خلال موسم 2024 ـ 2025 والذي يسعى فيه بطل إفريقيا 2022 إلى العودة إلى الواجهة واسترجاع أمجاده الضائعة خلال الموسم الماضي.

وقال الوداد عبر صفحته على منصة "فيسبوك": "كان لنادي الوداد الرياضي، ممثلاً برئيسه ونائب الرئيس والمدرب، لتلبية الدعوة الخاصة من رئيس نادي بوتافوغو خلال المباراة الحاسمة ضد فلامنغو، لقاء مميز جمع بين عمالقة كرة القدم بروح أخوية".

ويغيب الوداد المغربي عن المشاركة في المسابقات القارية لموسم 2024 ـ 2025 للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك بعد أن حل خامسا في الدوري المغربي للموسم الماضي وعرف الكثير من المشاكل والأزمات الرياضية والإدارية في أعقاب إيداع رئيسه سعيد الناصيري السجن في يناير من العام الحالي.