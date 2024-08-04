حققت الأوغندية بيروث شيموتاي بداية ناجحة في مشوار الدفاع عن لقبها الأولمبي في سباق 3000 متر موانع للسيدات، إذ حققت الفوز في التصفيات، اليوم الأحد، ضمن منافسات ألعاب القوى بأولمبياد باريس 2024.

كذلك حققت الكينية بياتريس شيبكوش حاملة الرقم القياسي العالمي الفوز في التصفيات، وتأهلت أيضًا البحرينية وينفريد يافي بطلة العالم عام 2023، إلى النهائي.

وتقدمت شيموتاي إلى الصدارة على الفور ولم تتراجع على الإطلاق إذ أدت بثقة عالية، وتجاوزت خط النهاية خلال تسع دقائق و10.51 ثانية متفوقة على الكينية فيث شيروتيش الفائزة ببرونزية في بطولة العالم 2023.

وسجلت يافي تسع دقائق و15.11 ثانية في التصفيات متفوقة على الإثيوبية سيمبو ألمايو.

وتقام منافسات الدور النهائي للسباق يوم الثلاثاء المقبل.

الإسبانية مارين تودع المنافسات بسبب إصابة في الركبة

انتهت مسيرة لاعبة الريشة الطائرة الإسبانية كارولينا مارين في أولمبياد باريس بصورة مؤلمة، اليوم الأحد، عندما اضطرت بسبب ما يبدو أنها إصابة خطيرة في الركبة للانسحاب من مباراتها في قبل النهائي أمام الصينية هي بينغجياو.

وكانت مارين الفائزة بالذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2014 متقدمة 21-14 و10-8 وكانت تقترب على ما يبدو من التأهل لمباراة الذهب عند انهيارها.

واندفع الحكام وأعضاء الطواقم الطبية لمساعدتها، بينما حاولت هي الاستمرار بعد وضع ضمادة كبيرة على الركبة لكنها انهارت ثانية باكية بعد دقائق فقط وبدت عليها علامات الإحباط.

وظلت على الأرض لبضع دقائق قبل النهوض ومعانقة منافستها وخرجت باكية من الملعب ورفضت الجلوس على كرسي متحرك.

وكانت مارين أصيبت بتمزق في أربطة الركبة اليمني قبل أولمبياد طوكيو واضطرت لعدم الدفاع عن اللقب نتيجة لذلك.

ولم يقدم مسؤولو الاتحاد على الفور أي تفاصيل عن طبيعة الإصابة.

التايوانية لين يو-تنغ تضمن الفوز بأول ميدالية أولمبية

ضمنت التايوانية لين يو-تنغ، الملاكمة الثانية التي كانت مثار للجدل على غرار الجزائرية إيمان خليف في أولمبياد 2024 ميدالية أولمبية.

وهزمت لين منافستها سفيتلانا كامينوفا ستانيفا من بلغاريا بنتيجة 5:0 في دور الثمانية لوزن 57 كيلوغرامًا للسيدات، لتتأهل إلى الدور نصف النهائي وتضمن الفوز بميدالية برونزية على الأقل.

وكانت إيمان -الحائزة على الميدالية الفضية في بطولة العالم 2022- والملاكمة التايوانية لين يو-تينغ في دائرة الضوء مؤخرا ضمن خلاف بشأن الأهلية هيمن على عناوين الأخبار وكان موضوعا للكثير من النقاش على منصات التواصل الاجتماعي.

وتم استبعاد الملاكمتين من بطولة العالم 2023 في نيودلهي بعد فشلهما في اجتياز قواعد أهلية رابطة الملاكمة الدولية التي تمنع الرياضيات اللاتي لديهن هرمونات ذكورية زائدة من المنافسة في منافسات السيدات، قبل أن تحصلا على الضوء الأخضر للمنافسة في أولمبياد باريس.

وستلتقي لين، التي ستواجه إسرا يلديز كهرمان من تركيا، يوم الأربعاء، وقالت إن هدفها هو مواصلة التقدم والفوز بميدالية ذهبية.

وأضافت: "أود أن أشكر جميع المشجعين من تايوان".

إيمان خليف

وفازت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف على منافستها المجرية آنا لوكا هاموري بقرار إجماع الحكام في دور الثمانية لوزن الوسط للسيدات في أولمبياد باريس، يوم السبت، لتضمن للجزائر أول ميدالية أولمبية في الملاكمة منذ عام 2000.

منتخب مصر لكرة اليد يهزم الأرجنتين في ختام دور المجموعات

اقتنص منتخب مصر لكرة اليد فوزا ثمينا على حساب نظيره الأرجنتين بنتيجة (34-27) في الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات بمنافسات كرة اليد بأولمبياد باريس 2024.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بنتيجة (15-14) على حساب المنتخب المصري، قبل أن يحسم منتخب اليد الشوط الثاني والمباراة بنتيجة (34-27).

ورفع منتخب مصر لكرة اليد رصيده إلى النقطة السابعة في المركز الثاني بالمجموعة الثانية.

وسبق وأن تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى الدور ربع النهائي بعد فوزع على النرويج في الجولة الماضية بنتيجة (26-25).

كان منتخب مصر قد افتتح أولمبياد باريس 2024، بالفوز على منتخب المجر ثم الخسارة أمام الدنمارك، والتعادل ضد فرنسا ثم الفوز على النرويج.