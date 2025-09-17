رونالدو خسر شيئا هاما.. النصر السعودي يحقق 4 مكاسب كبرى بالفوز على استقلول

واصل النصر السعودي السير على طريق الانتصار في كل المسابقات، محققا فوزا عريضا على نادي إستقلول دوشنبه الطاجيكي (5 ـ 0) في مستهل مشاركته في دوري أبطال آسيا (2) وهو الفوز الثالث تواليا منذ بداية موسم 2025 ـ 2026.

وفي غياب كريستيانو رونالدو، الذي تمّ قيده بالفعل في قائمة الفريق الآسيوية ولكنه لم يكن ضمن قائمة المباراة، اكتسح فريق المدرب البرتغالي جورج جيسوس منافسه أداء ونتيجة ليعلن عن أول أهدافه في المسابقة الآسيوية.

وأحرز المهاجم الدولي السعودي عبد الرحمن غريب أول أهداف النصر في الدقيقة 14 قبل أن يضيف البرازيلي أنجيلو الهدف الثاني بعد ذلك بأربع دقائق.

وفي الشوط الثاني واصل النصر استعراضه الهجومي وأحرز كل من ويسلي وكينغسلي كومان وساديو ماني 3 أهداف ليخرج النصر فائزا بخماسية نظيفة هي الثانية هذا الموسم بعد الفوز على التعاون في افتتاح دوري روشن بنتيجة مماثلة.

رونالدو: هل يخسر سباق الألف؟

لم يشارك رونالدو في المباراة باتفاق مشترك مع إدارة النصر والمدرب جورج جيسوس، ويعود السبب إلى مخاوف من خطر الإصابات والإرهاق بجانب المستوى الضعيف للمنافس.

وفي الحقيقة، لم يكن قرار النجم البرتغالي صائبا، فعندما كان يلعب لريال مدريد خاض رونالدو الكثير من المباريات أمام أندية من الصف الثالث وحتى الرابع في كأس ملك إسبانيا.

أما مع البرتغال فكثير من أهدافه على طريق الألف هدف وهي غايته الأولى كانت أمام منتخبات مصنفة في مراتب متأخرة جدا أوروبيا.

وبعدم المشاركة أمام إستقلول خسر قائد النصر زيادة رصيده التهديفي نحو الهدف 1000 وهو حلمه الأكبر الذي يرغب في تحقيقة قبل الاعتزال.

مكاسب عدة في غياب رونالدو

لكن غياب رونالدو حمل في طياته العديد من المكاسب للنصر، أولها أن الفريق اكتسب ثقة كبيرة في الفوز بنتائج كبيرة دون نجمه الأول الذي ظهر في بداية الموسم بأداء متوسط وسجل هدفا واحدا في أول مباراتين في الدوري.

وكان رونالدو بالفعل تغيب عن عدة مباريات مع النصر في الموسم الماضي، وحقق الفريق نتائج جيدة، لكن الموسم الجديد يحمل تحديات قوية للنصر الذي سيراهن لا فقط على دوري أبطال آسيا 2، وإنما أيضا على دوري روشن للمحترفين وذلك في الموسم الرابع للنجم البرتغالي بألوان الفريق.

جدارة البدلاء وتوهج ويسلي

بدأ المدرب البرتغالي جورج جيسوس المباراة بتشكيلة تكاد تكون من البدلاء، فبجانب غياب رونالدو، لم يكن ساديو ماني وكينغسلي كومان ومارسيلو بروزوفيتش ضمن الـ11 الأساسيين.

وأثبت اللاعبون (البدلاء) الذين بدأوا المباراة جدارتهم بأن يدافعوا بثقة لا متناهية عن الفريق، وكان عبد الرحمن غريب وسعد الناصر الذي أصيب في الشوط الأول، وكامارا والغنام قدموا أداء لافتا وساهموا جميعهم في الفوز الساحق لرفاق جواو فيلكس.

ومن بين المكاسب الأخري تألق النجم البرازيلي ويسلي الذي تم اختياره أفضل لاعب في المباراة ، إذ نجح في تقديم أداء مثالي بقطع النظر عن هدفه الرائع.

كما تألق الثلاثي كومان وماني وأنجيلو وهو عامل مهم جدا للمدرب جورج جيسوس في المنافسات المقبلة.

شباك نظيفة مجددا

بعد كأس السوبر السعودي التي بلغ فيها النصر النهائي وخسر أمام الأهلي بركلات الترجيح (5 ـ 3) أثار دفاع الفريق وخصوصا أداء حارس المرمى هواجس كثيرة لدى مجلس إدارة الفريق التنفيذية والرياضية خصوصا أن مباراة النهائي شهدت تلقي الفريق هدفين بطريقة أثارت الانتقادات.

ونجح النصر حتى الآن في 3 مباريات في الموسم الجديد في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الثالثة تواليا وهو مكسب رابع ينضاف لرفاق عبد الإله العمري بعد مباراة إستقلول دوشنبه.

ويلعب النصر مباراته المقبلة أمام الرياض في الدوري، ثم يواجه نادي جدة في كأس الملك قبل ملاقاة نادي الاتحاد في الكلاسيكو بالدوري يوم 26 سبتمبر الجاري.