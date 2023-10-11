كونتي يرد على تقارير اقترابه من تدريب نابولي
نفى الإيطالي أنطونيو كونتي الأنباء المثارة حول توليه تدريب نادي نابولي الإيطالي خلفًا للفرنسي رودي غارسيا.
وكان الإعلامي الإيطالي فابريزو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين، قد كشف، في وقت سابق، أن نابولي تواصل رسميًا مع كونتي لمناقشة إمكانية تدريب الفريق الإيطالي.
وأشار رومانو، عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس"، إلى أن كونتي لم يتخذ القرار النهائي بشأن الموافقة على تدريب نابولي.
ورد كونتي على هذه التقارير مؤكدًا أنه لا يرغب في العودة إلى التدريب حاليًا، ويفضل الاستمتاع بوقته مع عائلته.
وقال كونتي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستغرام": "أرى شائعات مستمرة تقول إنني قريب من التعاقد مع أندية مهمة، لكنني أكرر أنه في الوقت الحالي لا توجد لدي رغبة سوى الاستمرار في الجلوس والاستمتاع مع العائلة".
وكانت آخر تجربة لكونتي مع فريق توتنهام، رحل عن تدريبه في 26 مارس/ آذار الماضي.
ولعب كونتي مع توتنهام 76 مباراة في جميع المسابقات، حقق الفوز في 41 مباراة وتعادل في 12، وتلقى 23 هزيمة.
وبات مستقبل رودي غارسيا مع نابولي على المحك بعد المستوى المتذبذب الذي يقدمه الفريق تحت قيادته، حيث لعب بطل الدوري الإيطالي للموسم الماضي 8 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل في مباراتين وتلقى هزيمتين.