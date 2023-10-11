كونتي يرد على تقارير اقترابه من تدريب نابولي

وكان الإعلامي الإيطالي فابريزو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين، قد كشف، في وقت سابق، أن نابولي تواصل رسميًا مع كونتي لمناقشة إمكانية تدريب الفريق الإيطالي.

وأشار رومانو، عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس"، إلى أن كونتي لم يتخذ القرار النهائي بشأن الموافقة على تدريب نابولي.