حسم الأهلي الفوز على حساب ضيفه بيراميدز بنتيجة 1-0، مساء الاثنين، على ملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة في ختام الجولة 31 للدوري المصري.

وسجل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي هدف المباراة في الدقيقة 28، بينما تعرض المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز للطرد في الدقيقة 80 بجانب خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي في الدقيقة 88.

وكرر الأهلي تفوقه للمباراة الثانية على التوالي أمام بيراميدز بالدوري هذا الموسم بعد تغلبه في لقاء الدور الأول بالجولة الرابعة عشر بنتيجة 3-2.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة 31:

بيراميدز (68 نقطة) – يتبقى له مؤجلتان

الأهلي (66 نقطة) – يتبقى له 5 مؤجلات

المصري البورسعيدي (52 نقطة) – يتبقى له مباراة مؤجلة

مودرن سبورت (50 نقطة)

الزمالك (45 نقطة) – يتبقى له 4 مباريات مؤجلة

سموحة (45 نقطة) – يتبقى له مباراة مؤجلة

زد إف سي (44 نقطة) – يتبقى له 3 مؤجلات

سيراميكا كليوباترا (44 نقطة) – يتبقى له مباراة مؤجلة

إنبي (42 نقطة) – يتبقى له مباراة مؤجلة

الاتحاد (39 نقطة)

طلائع الجيش (36 نقطة)

البنك الأهلي (34 نقطة)

الجونة (33 نقطة)

الإسماعيلي (32 نقطة)

فاركو (30 نقطة)

بلدية المحلة (24 نقطة)

المقاولون العرب (21 نقطة) – يتبقى له مؤجلتان

الداخلية (19 نقطة)