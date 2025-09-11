القنوات الناقلة لمباريات دوري يلو السعودي

تنطلق مساء اليوم الخميس منافسات بطولة دوري يلو السعودي للدرجة الأولى للمحترفين بثلاث مواجهات قوية، حيث يلتقي الباطن بضيفه الجبلين، وأبها يلعب مع الفيصلي، ويستضيف العربي نظيره الأنوار.

وينتظر أن يجذب دوري "يلو" اهتمام الجماهير السعودية في ظل الإثارة والندية التي تشهدها مبارياته، عطفًا على كم النجوم التي تزخر بها أندية الدوري في موسم يتوقع أن يكون استثنائيًّا.

وشهدت المواسم الأخيرة من دوري "يلو" تطورًا هائلًا دفع به ليكون في مصاف الدوريات الكبرى والجاذبة للجماهير في المنطقة العربية متخطيًا العديد من الدوريات الممتازة، نظرًا للمنافسة الشرسة بين أنديته من أجل التأهل إلى دوري روشن.

وعلى ملعبه في الحفر، يستقبل الباطن ضيفه الجبلين في مواجهة مهمة للطرفين، ويبدأ اللقاء الساعة الـ6:40 مساءً، وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية يلتقي أبها بضيفه الفيصلي في مواجهة قوية بين الطرفين، عند الساعة الـ6:50 مساءً، وعلى ملعب إدارة التعليم، تعود الإثارة من خلال لقاء العربي وضيفه الوافد الجديد الأنوار، عند الساعة الـ6:25 مساءً في مواجهة لا تخلو من الندية بين الجانبين.

وتُستكمل مباريات الجولة الأولى من دوري يلو غدًا الجمعة، بثلاثة لقاءات حيث يلعب الجبيل ضد جدة في القطيف، والبكيرية يواجه العروبة في البكيرية والعدالة يلتقي الرائد في الأحساء.

وفي ختام مباريات الجولة الأولى يوم السبت يستضيف الطائي فريق الدرعية في حائل، والزلفي ضيفًا على الجندل في الجوف، ويلتقي الوحدة بضيفه العلا في مكة المكرمة.

وحصلت قنوات "ثمانية" الناقل الرسمي لبطولات الدوري السعودي لمدة 6 سنوات، على حقوق بث مباريات "دوري يلو"، لكنها ستقوم ببث المباريات عبر تطبيقها الرسمي على الهواتف المحمولة، بجانب اختيار مجموعة من المباريات كل جولة سيتم نقلها على قنوات "ثمانية" الفضائية.