أول تعليق رسمي من منتخب فرنسا بشأن إصابة مبابي
أدلى ديدييه ديشامب ، المدير الفني لمنتخب فرنسا ، بأول تعليق رسمي بشأن الإصابة التي تعرض لها كيليان مبابي قائد الديوك في لقاء النمسا مساء الاثنين.
وفاز المنتخب الفرنسي في مستهل مشواره ببطولة كأس أوروبا (يورو 2024) على حساب النمسا بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالنسخة المقامة حاليًا في ألمانيا.
وقال ديشامب في تصريحات إعلامية عقب اللقاء إن مبابي تعرض لإصابة قوية قبل نهاية المباراة في أنفه وهو ما جعله يفضل استبداله.
وأضاف:" أنف كيليان مبابي ليس بخير على الإطلاق ، وفي وضع سئ وهذا هو الجانب السلبي في فوز فرنسا على النمسا".
وأتم قائلًا:" لا أستبعد وجود كسر في الأنف ، سنعلن كل التفاصيل بعد خضوع اللاعب لفحوصات طبية شاملة".
وذكرت وسائل إعلام عالمية أن مبابي قد يستكمل بطولة كأس أوروبا مرتديًا قناع لوقاية الوجه بعد إصابته القوية في أنفه.
وسجل هدف منتخب فرنسا في مباراة النمسا اللاعب ماكسيميليان ووبر مدافع النمسا بالخطأ في مرماه.
وأهدر مبابي خلال المباراة فرصة سهلة أمام مرمى النمسا بجوار القائم في الشوط الثاني من عمر اللقاء.