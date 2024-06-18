أول تعليق رسمي من منتخب فرنسا بشأن إصابة مبابي

أدلى ديدييه ديشامب ، المدير الفني لمنتخب فرنسا ، بأول تعليق رسمي بشأن الإصابة التي تعرض لها كيليان مبابي قائد الديوك في لقاء النمسا مساء الاثنين.

وفاز المنتخب الفرنسي في مستهل مشواره ببطولة كأس أوروبا (يورو 2024) على حساب النمسا بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالنسخة المقامة حاليًا في ألمانيا.