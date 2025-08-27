إسرائيل تنفذ تفجيرا جديدا في جنوبي لبنان
جدول ترتيب الدوري المصري وفارق النقاط بين الزمالك والأهلي وبيراميدز

فريق الزمالك المصريالمصدر: حساب الزمالك على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
27 أغسطس 2025، 4:33 ص

اختتمت منافسات الجولة الرابعة من عمر مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد نهاية مباراة الزمالك مع فاركو والمصري ضد حرس الحدود، مساء أمس الثلاثاء.

الزمالك نجح في تحقيق الفوز على منافسه فاركو، بهدف دون رد، ليصل إلى النقطة العاشرة محتلًّا صدارة ترتيب الدوري المصري، حيث حقق 3 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة.

وفي مباراة المصري وحرس الحدود، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ليفقد الفريق البورسعيدي صدارة ترتيب الدوري لصالح الزمالك.

وكان الأهلي تعادل سلبيًّا مع غزل المحلة، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة ذاتها، ليفقد حامل اللقب نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة ويحتل المركز السادس في جدول الترتيب.

وتعرض أيضًا نادي بيراميدز للهزيمة أمام مودرن سبورت بثنائية مقابل هدف، بالمباراة التي جمعتهما، الاثنين، على استاد الدفاع الجوي.

 

 

جدول ترتيب الدوري المصري:

1- الزمالك - 10 نقاط

2- المصري - 8 نقاط

3- بتروجت - 8 نقاط

4- مودرن سبورت – 7 نقاط

5- سموحة – 6 نقاط

6- الأهلي– 5 نقاط

7- زد إف سي – 5 نقاط

8- الجونة - 5 نقاط

9- بيراميدز – 5 نقاط

10- إنبي – 5 نقاط

11- سيراميكا كليوباترا – 4 نقاط

12- حرس الحدود - 4 نقاط

13- غزل المحلة – 4 نقاط

14- وادي دجلة – 4 نقاط

15- الإسماعيلي – 4 نقطة

16- الاتحاد السكندري – 4 نقاط

17- طلائع الجيش – 4 نقاط

18- البنك الأهلي – 3 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية – نقطتان

20- المقاولون العرب – نقطتان

21- فاركو – نقطة

