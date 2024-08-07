وجه أحمد رمضان "بيكهام"، مدافع فريق سيراميكا كليوباترا، الذي اقترب من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، صدمة لمسؤولي النادي الأبيض.

ووقع بيكهام على عقود انضمامه للزمالك، بانتظار حسم الصفقة رسميًا مع مسؤولي سيراميكا.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن أحمد رمضان بيكهام طلب الحصول على عقوده التي وقع عليها للأبيض.

وأضاف: "بيكهام كان وقع للزمالك لمدة 4 مواسم خلال الفترة الماضية تمهيدا لانتقاله إلى الفريق في الموسم الجديد، ولكن اللاعب تراجع".

وأوضح: "بيكهام طلب الحصول على عقوده التي وقع عليها؛ بسبب عدم الحصول على مقابل مادي كمنحة توقيع، مثلما كان متفقاً عليه من قبل".

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يعاني أزمة مالية بسبب الغرامات التي فرضت عليه أخيرا؛ لذلك تأخر في دفع منحة التوقيع لبيكهام.

واختتم تصريحاته بأن الفترة المقبلة ستشهد بقاء بيكهام في سيراميكا كليوباترا بعد تمديد تعاقده لمدة 3 سنوات.

يذكر أن الزمالك لم يُبرم أي صفقات حتى الآن للموسم الجديد، مكتفيًا بالتركيز على استكمال مباريات الدوري، حيث يلعب أمام زد، يوم الخميس، على ملعب القاهرة الدولي، في إطار الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري.

وخاض فريق الزمالك 31 مباراة حتى الآن، ويتبقى له 3 مباريات على نهاية بطولة الدوري، حيث فاز في 16 مباراة وتعادل في 7، وخسر في 8 مواجهات.

يذكر أن الزمالك مخصوم منه 3 نقاط الخاصة بالانسحاب من مباراة القمة أمام الأهلي بالدور الثاني من بطولة الدوري.