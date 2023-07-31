ساديو ماني يودع بايرن ميونخ قبل الانتقال إلى النصر

وكان موسم ماني مع بايرن ميونخ مضطربا، حيث تعرض للإصابات وتراجعت مساهماته، كما لَكَمَ زميله ليروي ساني، الأمر الذي يبدو أنه كان حاسما بشأن مستقبله.

وأكدت "سكاي سبورتس" أن ماني على وشك الانتقال إلى النصر، حيث ودع بايرن ميونخ صباح أمس الأحد في طوكيو، وبدأ الفحص الطبي في دبي اليوم الإثنين.

وبحسب الشبكة، سيحصل بايرن ميونخ على مبلغ بين 28 مليون يورو و30 مليون يورو من بيع ماني، بما في ذلك مدفوعات المكافآت المحتملة.

وسيوقع ماني مع النصر عقدا حتى 2027، ونقلت "سكاي سبورتس" أن ماني سيحصل على أكثر من 40 مليون يورو راتبا صافيا سنويًا.

وقبل أيام، قالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن نادي النصر قيّد ماني في قائمته المشاركة في البطولة العربية للأندية.

وفي موسمه الأول مع بايرن ميونخ، سجل ماني 12 هدفًا وصنع 6 في 38 مباراة، علما أن عقده كان ينتهي في يونيو 2025.