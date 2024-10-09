بطريقة قانونية.. الزمالك يطلب من محترفه الرحيل

أخطر مجلس إدارة نادي الزمالك، البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، رسميًا بعقد جلسة معه لإنهاء التعاقد بين الطرفين وديًا.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" أن الإدارة قررت أن تسلك الطرق القانونية لإنهاء التعاقد، عن طريق إرسال إخطار رسمي إلى اللاعب ووكيله لعقد جلسة تمهيدية.

وأضاف المصدر أن الجلسة ستشهد مطالبة اللاعب ووكيله بفسخ التعاقد بين الطرفين وديًا، دون اللجوء إلى أي قضايا.

وستعرض إدارة الزمالك على اللاعب خلال الجلسة، وجهة نظر المدرب البرتغالي جوزيه غوميز، الذي أكد عدم الاحتياج فنيًا إلى اللاعب خلال الموسم المقبل.

كما سيُقدَّم عرض من مجلس الزمالك، يتضمن حصول سامسون على جزء من مستحقات عقده الممتد حتى 2025، مقابل التوقيع على مخالصة فك الارتباط مع النادي الأبيض.

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وانضم سامسون للزمالك في عام 2021، من نادي كاراكاس الفنزويلي، بعقد يمتد 4 مواسم.

ويسعى الزمالك للتخلص من سامسون، لتسجيل الإنجليزي أوفي إيجاريا، حال إتمام التعاقد رسميًا معه.

وكان الزمالك تعاقد في المدة الماضية مع المغربي محمود بنتايك، والفلسطيني عمر فرج، والبولندي كونراد ميشالاك، ومحمد حمدي ظهير أيسر إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والسنغالي سيدي نداي، وأخيرًا جيفرسون كوستا القادم من غينيا بيساو.