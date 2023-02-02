كريمونيزي يفجر المفاجأة ويطيح بروما ويبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا

خرج روما بشكل مفاجئ من كأس إيطاليا لكرة القدم اليوم الأربعاء بعد الخسارة 2-1 أمام كريمونيزي الذي صعد إلى قبل النهائي.

وواصل كريمونيزي مفاجآته حيث أنه لم يحقق أي فوز في الدوري الإيطالي هذا الموسم ويتذيل المسابقة، لكنه أطاح بنابولي متصدر الدوري من الدور السابق قبل أن يطيح بفريق المدرب جوزيه مورينيو.