سبب رفع الإيقاف عن محمد الشيبي
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم رفع الإيقاف عن المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، "مؤقتًا"، بعد تقدمه باستئناف ضد العقوبة.
وكان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف الشيبي 6 مباريات، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد قرار قضائي بحبس حسين الشحات لاعب النادي الأهلي؛ بسبب اعتداء الأخير على اللاعب المغربي.
ولكن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، أصدر، مساء اليوم الأربعاء، قرارًا عاجلًا برفع الإيقاف مؤقتًا عن محمد الشيبي.
وقال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، لـ"إرم نيوز"، إن محمد الشيبي تقدم باستئناف على عقوبة إيقافه لمدة 6 مباريات، وذلك بطلب رسمي للجنة الاستئناف التي يترأسها المستشار محمد عبده صالح.
وأضاف: "بعد تقديم الاستئناف، سيتم إيقاف تنفيذ العقوبة مباشرة، ولكن بشكل مؤقت".
وأوضح: "يحق للاعب المغربي المشاركة مع ناديه لحين الفصل في الأمر من جانب لجنة الاستئناف، وقرار اللجنة هو الذي سيتم سواء برفع الإيقاف نهائيًا أو تقليص العقوبة أو تثبيتها".
تفاصيل الأزمة
قضت محكمة جنح مدينة نصر، يوم 30 مايو الماضي، بحبس حسين الشحات لاعب الأهلي، في الدعوى القضائية التي حركها ضده المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.
واتهم "الشيبي" لاعب الأهلي بالإهانة، والضرب، والسب والقذف، خلال واقعة صفعه على وجهه عقب لقاء الأهلي وبيراميدز، يوم 23 يوليو 2023 بالدوري المصري.
وأصدرت المحكمة قرارًا بمنع حسين الشحات من مزاولة أي نشاط رياضي تابع للهيئات الإدارية لمدة 5 أعوام مقبلة.
وتقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد لاعب بيراميدز؛ لمخالفته لوائح الاتحاد المصري وأيضًا اللوائح الدولية فيما يتعلق باللجوء للقضاء المدني في واقعة رياضية.
وعقب قرار الحبس، عقد اتحاد الكرة المصري اجتماعًا طارئًا قرر من خلاله إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه؛ بسبب مخالفة اللوائح، واللجوء للقضاء.