سبب رفع الإيقاف عن محمد الشيبي

وكان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف الشيبي 6 مباريات، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد قرار قضائي بحبس حسين الشحات لاعب النادي الأهلي؛ بسبب اعتداء الأخير على اللاعب المغربي.

ولكن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، أصدر، مساء اليوم الأربعاء، قرارًا عاجلًا برفع الإيقاف مؤقتًا عن محمد الشيبي.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، لـ"إرم نيوز"، إن محمد الشيبي تقدم باستئناف على عقوبة إيقافه لمدة 6 مباريات، وذلك بطلب رسمي للجنة الاستئناف التي يترأسها المستشار محمد عبده صالح.

وأضاف: "بعد تقديم الاستئناف، سيتم إيقاف تنفيذ العقوبة مباشرة، ولكن بشكل مؤقت".

وأوضح: "يحق للاعب المغربي المشاركة مع ناديه لحين الفصل في الأمر من جانب لجنة الاستئناف، وقرار اللجنة هو الذي سيتم سواء برفع الإيقاف نهائيًا أو تقليص العقوبة أو تثبيتها".