خطة ريال مدريد لكي يظهر أردا غولر في أفضل حالة بدنية
كشفت صحيفة "آس" عن الخطة التي وضعها الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي من أجل مشاركة التركي أردا غولر مع "الميرنغي" دون أن يحدث له أي انتكاسة جديدة تبعده عن الفريق.
وبعد انضمامه بأقل من 3 أسابيع قادمًا من فنربخشة التركي تعرض غولر لإصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب نحو شهرين، ثم عاد غولر لتدريبات الريال الشهر الماضي وكان قريبًا من الظهور في قائمة مباراة فريقه ضد لاس بالماس يوم الـ27 من سبتمبر لكنّه تعرض لإصابة جديدة.
الإصابة الأخيرة للاعب في عضلات الفخذ لم تستدعِ غيابه، أكثر من أسبوعين حيث عاد لتدريبات الفريق الملكي على أمل الظهور قريبًا للمرة الأولى مه الفريق.
وقالت "آس" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن "خطة بينتوس وأنشيلوتي مع غولر الذي أن يتدرب بنفس وتيرة اللاعبين الآخرين، لكن المدرب البدني برفقة أنشيلوتي لديهما خطة خاصة للاعب التركي من أجل أن يكون في أفضل حالاته البدنية".
وأضاف التقرير: "خطة النادي ربما تكون أن يظهر اللاعب للمرة الأولى مع الفريق في نوفمبر، بالرغم من لياقته الجيدة إلا أن هناك خطة عمل له من شأنها أن تجعل جسمه يكتسب المزيد من الوزن بشكل تدريجي مع الأخذ بالاعتبار عدم التأثير على أسلوبه وصفاته الكروية".
وتابعت الصحيفة: "الخطة مشابهة لتلك التي اتبعها رودريغو بالفعل في أيامه الأولى التي وصل فيها من سانتوس البرازيلي".
وأوضحت: "غولر سيبدأ الآن نوعًا من فترة الإعداد الشخصية المصغرة، والجمع بين العمل بمفرده ومع المجموعة، للاستعداد ومحاولة التحضير لكل شيء مثل بقية رفاقه، وفكرة أنشيلوتي هي أن يشرك اللاعب في خط الوسط المتقدم بالرغم من أن غولر شارك سابقًا كجناح وهمي يدخل العمق باستمرار، وهذا هو مركزه المفضل في تركيا".
وأكد التقرير: "ريال مدريد سيلعب 3 مباريات مقبلة خارج أرضة ضد إشبيلية، براغا، برشلونة ومن الممكن أن يتم منحه بعض الدقائق لكن يبدو أن الأمر مستبعد حاليًّا، فكرة أنشيلوتي أن يكون اللاعب جاهزًا بشكل كامل قبل التوقف الدولي المقبل، والذي سيلعب فيه الفريق 3 مباريات في البرنابيو ضد، رايو فاليكانو، براغا، فالنسيا لذلك يجب على اللاعب التحضير وتجهيز نفسه بشكل كامل".