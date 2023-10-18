خطة ريال مدريد لكي يظهر أردا غولر في أفضل حالة بدنية

كشفت صحيفة "آس" عن الخطة التي وضعها الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي من أجل مشاركة التركي أردا غولر مع "الميرنغي" دون أن يحدث له أي انتكاسة جديدة تبعده عن الفريق.

وبعد انضمامه بأقل من 3 أسابيع قادمًا من فنربخشة التركي تعرض غولر لإصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب نحو شهرين، ثم عاد غولر لتدريبات الريال الشهر الماضي وكان قريبًا من الظهور في قائمة مباراة فريقه ضد لاس بالماس يوم الـ27 من سبتمبر لكنّه تعرض لإصابة جديدة.

الإصابة الأخيرة للاعب في عضلات الفخذ لم تستدعِ غيابه، أكثر من أسبوعين حيث عاد لتدريبات الفريق الملكي على أمل الظهور قريبًا للمرة الأولى مه الفريق.