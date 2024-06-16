النصر السعودي ينقض على "حلم الاتحاد" المتألق في يورو 2024
اشتعل صراع سوق الانتقالات الصيفية في المملكة العربية السعودية مبكرا للغاية، مع تحديد الأندية أهدافها وإرسالها إلى لجنة الاستقطابات.
وبعد موسم مخيب لأندية النصر والاتحاد والأهلي، في ظل سيطرة كاملة من جانب الهلال، بدأت الأندية الثلاثة الاستعداد بشكل مكثف للموسم الجديد.
ودشنت جماهير الاتحاد السعودي هاشتاغ عبر منصة إكس، للمطالبة بالتعاقد مع فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس ومنتخب إيطاليا، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يعتبر اللاعب هدفا رئيسا وحلما لجماهير النادي.
وبات كييزا بنسبة كبيرة خارج حسابات تياغو موتا مدرب نادي يوفنتوس الجديد؛ ما زاد مطامع الأندية الراغبة في ضمه.
وحسب الإعلامي السعودي المقرب من نادي النصر عبد العزيز المريسل، فإن الأخير أرسل اسم كييزا بالفعل إلى لجنة الاستقطابات في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، من أجل التعاقد معه.
وحسب المريسل، فإن اللاعب وافق بالفعل على اللعب في الدوري السعودي.
وقدم كييزا مستويات كبيرة للغاية مع منتخب إيطاليا في أول مباريات الأزوري بكأس الأمم الأوروبية، حيث قاد منتخب بلاده للفوز على ألبانيا بهدفين دون رد.
وحصل كييزا على "رجل مباراة" إيطاليا وألبانيا.
ومن المتوقع أن يشهد سوق الانتقالات منافسة كبيرة للغاية بين الاتحاد والنصر، على اللاعب، خاصة في ظل تألقه الشديد والإضافة الهائلة التي سيقدمها للفريق الذي سوف ينتقل له.