النصر السعودي ينقض على "حلم الاتحاد" المتألق في يورو 2024

اشتعل صراع سوق الانتقالات الصيفية في المملكة العربية السعودية مبكرا للغاية، مع تحديد الأندية أهدافها وإرسالها إلى لجنة الاستقطابات.

وبعد موسم مخيب لأندية النصر والاتحاد والأهلي، في ظل سيطرة كاملة من جانب الهلال، بدأت الأندية الثلاثة الاستعداد بشكل مكثف للموسم الجديد.

ودشنت جماهير الاتحاد السعودي هاشتاغ عبر منصة إكس، للمطالبة بالتعاقد مع فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس ومنتخب إيطاليا، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يعتبر اللاعب هدفا رئيسا وحلما لجماهير النادي.

وبات كييزا بنسبة كبيرة خارج حسابات تياغو موتا مدرب نادي يوفنتوس الجديد؛ ما زاد مطامع الأندية الراغبة في ضمه.