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رياضة

احتفال مثير من إمام عاشور مع أفشة بهدفه القاتل (فيديو)

احتفال مثير من إمام عاشور مع أفشة بهدفه القاتل (فيديو)
إمام عاشور يحمل أفشة على أعناقه
إرم نيوز
إرم نيوز
12 يوليو 2024، 8:47 م

احتفل إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بشكل مثير مع زميله محمد مجدي "أفشة"، الذي قاد فريقه لفوز قاتل على بيراميدز بالدوري المصري.

وسجل محمد مجدي "أفشة" هدفا قرب النهاية ليقود الأهلي للفوز 3-2 على بيراميدز في مباراة متقلبة ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يوم الجمعة.

وأحرز قفشة هدف الفوز بعد دقائق من نزوله من على مقاعد البدلاء، ليضيف لثنائية زميله وسام أبو علي الذي رفع رصيده إلى عشرة أهداف في 12 مباراة بالدوري المصري هذا الموسم. 

بينما تناوب فيستون مايلي وأحمد سامي على تسجيل أهداف بيراميدز.

وبدا أن اللقاء سينتهي بالتعادل قبل أن يطلق البديل أفشة، الذي حل محل إمام عاشور، تسديدة متقنة من مدى بعيد استقرت في الزاوية البعيدة للحارس أحمد الشناوي في الدقيقة 86.

وعقب الهدف حمل عاشور أفشة على أعناقه، وتوجه به إلى الجماهير، واحتفل الثنائي معًا بشكل مثير.

 

 

ورفع الأهلي رصيده إلى 60 نقطة من 24 مباراة في المركز الثاني، متأخرا بثماني نقاط عن بيراميدز المتصدر الذي خاض أربع مباريات أكثر.

وحقق فريق المدرب مارسيل كولر فوزه 13 تواليًا، من بينها فوز اعتباري بعد انسحاب الزمالك من مباراة قمة، ما أوقف سلسلة انتصارات بيراميدز المكونة من 14 مباراة.

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