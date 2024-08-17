عاجل

إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيلقي خطابا بالأمم المتحدة نهاية سبتمبر
logo
رياضة

سر غضب ألكاراز الشديد وتحطيم مضربه عدة مرات أمام مونفيس

سر غضب ألكاراز الشديد وتحطيم مضربه عدة مرات أمام مونفيس
غضب كبير من كارلوس ألكاراز
إرم نيوز
إرم نيوز
17 أغسطس 2024، 7:17 ص

لم يتمكن كارلوس ألكاراز، نجم التنس المصنف الثالث عالميًا وبطل فردي الرجال في بطولة ويمبلدون، من السيطرة على مشاعره في بطولة سينسيناتي المفتوحة، إذ قام بتحطيم مضربه عدة مرات.

كانت مباراة ألكاراز ضد غايل مونفيس تأجلت بعد أن اجتاحت الأمطار جنوب أوهايو يوم الخميس، ولكنها استؤنفت بعد ظهر يوم الجمعة وبعد فوزه بالمجموعة الأولى 6-4، خسر ألكاراز في الشوط الفاصل للمجموعة الثانية، ما أجبره على لعب مجموعة ثالثة حاسمة.

وبينما كان ألكاراز متأخرًا بنتيجة 2-1 في المجموعة النهائية، تمكن مونفيس من الحفاظ على إرساله، ما أدى إلى انهيار ألكاراز الذي حطم مضربه على الأرض عدة مرات، أدى ذلك إلى مخالفة على أساس سوء استخدام المضرب، وكانت هذه النقطة التي لم يتمكن اللاعب الإسباني من التعافي منها في المباراة.

 

 

وعقب المباراة، قال ألكاراز: "شعرت وكأنها أسوأ مباراة لعبتها في مسيرتي لقد كنت أتدرب بشكل جيد للغاية وكنت أشعر بحالة رائعة، ولكنني لم أستطع اللعب، أريد أن أنسى هذه المباراة وأحاول التركيز على نيويورك".

وللمرة التاسعة في مسيرته الرياضية يتمكن مونفيس، المصنف رقم 46 عالميًا، من هزيمة لاعب من بين الثلاثة الأوائل وكان آخرها الفوز على المصنف الأول حينها، دانييل ميدفيديف، في مارس 2022 في إنديان ويلز، كاليفورنيا. 

 

 

وحتى يوم الجمعة، لم يسجل أي فوز ضد ألكاراز البالغ من العمر 21 عامًا خلال البطولة، كما سبق وأن فاز ببطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون هذا العام وحصل على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس في وقت سابق من هذا الشهر.

لم يسمح مونفيس لتفوق ألكاراز أن يعوق طريقه نحو النصر، إذ أنهى المباراة بـ15 إرسالًا ساحقًا و30 نقطة رابحة لمواجهة 35 خطأ غير قسري و12 خطأ مزدوجًا في ظروف جوية عاصفة، لم ينجح أي من اللاعبين في كسر الإرسال، إذ تمكن مونفيس من تحويل 1 من 8 فرص، بينما حول ألكاراز 1 من 7. 

التنس

أخبار ذات صلة

سبب تحويل إمام عاشور للجنة الانضباط
سبب تحويل إمام عاشور للجنة الانضباط
موعد حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة
موعد حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة
شرط الأهلي المصري للموافقة على رحيل "محمد عبد المنعم" إلى بولونيا الإيطالي
شرط الأهلي المصري للموافقة على رحيل "محمد عبد المنعم" إلى بولونيا الإيطالي
رد مثير من مرتضى منصور بشأن ترشيحه لرئاسة نادي بيراميدز (صورة)
رد مثير من مرتضى منصور بشأن ترشيحه لرئاسة نادي بيراميدز (صورة)
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC