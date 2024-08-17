سر غضب ألكاراز الشديد وتحطيم مضربه عدة مرات أمام مونفيس

لم يتمكن كارلوس ألكاراز، نجم التنس المصنف الثالث عالميًا وبطل فردي الرجال في بطولة ويمبلدون، من السيطرة على مشاعره في بطولة سينسيناتي المفتوحة، إذ قام بتحطيم مضربه عدة مرات.

كانت مباراة ألكاراز ضد غايل مونفيس تأجلت بعد أن اجتاحت الأمطار جنوب أوهايو يوم الخميس، ولكنها استؤنفت بعد ظهر يوم الجمعة وبعد فوزه بالمجموعة الأولى 6-4، خسر ألكاراز في الشوط الفاصل للمجموعة الثانية، ما أجبره على لعب مجموعة ثالثة حاسمة.

وبينما كان ألكاراز متأخرًا بنتيجة 2-1 في المجموعة النهائية، تمكن مونفيس من الحفاظ على إرساله، ما أدى إلى انهيار ألكاراز الذي حطم مضربه على الأرض عدة مرات، أدى ذلك إلى مخالفة على أساس سوء استخدام المضرب، وكانت هذه النقطة التي لم يتمكن اللاعب الإسباني من التعافي منها في المباراة.

وعقب المباراة، قال ألكاراز: "شعرت وكأنها أسوأ مباراة لعبتها في مسيرتي لقد كنت أتدرب بشكل جيد للغاية وكنت أشعر بحالة رائعة، ولكنني لم أستطع اللعب، أريد أن أنسى هذه المباراة وأحاول التركيز على نيويورك".

وللمرة التاسعة في مسيرته الرياضية يتمكن مونفيس، المصنف رقم 46 عالميًا، من هزيمة لاعب من بين الثلاثة الأوائل وكان آخرها الفوز على المصنف الأول حينها، دانييل ميدفيديف، في مارس 2022 في إنديان ويلز، كاليفورنيا.

وحتى يوم الجمعة، لم يسجل أي فوز ضد ألكاراز البالغ من العمر 21 عامًا خلال البطولة، كما سبق وأن فاز ببطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون هذا العام وحصل على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس في وقت سابق من هذا الشهر.

لم يسمح مونفيس لتفوق ألكاراز أن يعوق طريقه نحو النصر، إذ أنهى المباراة بـ15 إرسالًا ساحقًا و30 نقطة رابحة لمواجهة 35 خطأ غير قسري و12 خطأ مزدوجًا في ظروف جوية عاصفة، لم ينجح أي من اللاعبين في كسر الإرسال، إذ تمكن مونفيس من تحويل 1 من 8 فرص، بينما حول ألكاراز 1 من 7.