مشهد غريب في حفل تسليم مولودية الجزائر درع دوري المحترفين (صور)

شهدت مراسم تسليم نادي مولودية الجزائر رمز لقب دوري المحترفين لموسم 2024 ـ 2025 اليوم السبت غيابا لافتا للطاقم الفني الذي قاد الفريق للتتويج باللقب للعام الثاني تواليا، وذلك في موقف لم يكن مفاجئا للكثيرين بالنظر إلى الأحداث الأخيرة في محيط الفريق.

وبعد أكثر من شهر على تتويج الفريق باللقب التاسع في تاريخه والثاني على التوالي، أقامت رابطة الدوري الجزائري لكرة القدم المحترفة مساء اليوم حفلا على شرف بطل الدوري لتسليمه درع البطولة بعد أن تعذر ذلك في الأسابيع الماضية بسبب حادثة السقوط المأساوية التي أسفرت عن وفاة 4 مناصرين للمولودية خلال مباراة الجولة الأخيرة أمام نجم مقرة.

وأقيم حفل تسليم اللقب في مركز الفريق "عبد الرحمن عوف" في بلدية زرالدة غرب العاصمة، حيث رفع لاعبو المولودية درع البطولة بحضور المسؤولين في النادي وعدد من أعضاء الطاقم التدريبي للفريق في الموسم الماضي، فضلا عن رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم والأمين العام للاتحاد الجزائري للعبة ورئيس الشركة المالكة للنادي.

وتخلل حفل مراسم التتويج مشهد غير مألوف تمثل في غياب المدرب التونسي خالد بن يحيى الذي قاد الفريق للقب في الموسم الماضي، وأيضا المدرب الحالي الجنوب إفريقي رولاني موكوينا.

ووفقا لمصادر خاصة، يعود غياب خالد بن يحيى إلى الخلافات التي حصلت بينه وبين مجلس إدارة النادي بعد قرار عدم تجديد تعاقده لموسم إضافي رغم التتويج باللقب.

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وأضافت المصادر ذاتها أن بن يحيى تلقى بالفعل دعوة رسمية من رئيس النادي محمد حكيم الحاج رجم للحضور أثناء مراسم تسليم درع الدوري إلا أنه رفض الحضور وقرر مقاطعة الفريق نهائيا.

📸 عودة بالصور إلى حفل تسليم درع البطولة لمولودية الجزائر Posted by ‎رابطة كرة القدم المحترفة LFP dz‎ on Saturday, July 26, 2025

ومن جتهه، لم يكن رولاني موكوينا حاضرا عند رفع رمز اللقب وعند التقاط الصورة الرسمية للفريق عندما رفع اللاعبون درع الدوري، باعتبار أنه لم يكن حاضرا على أية مباراة للفريق أثناء الموسم الماضي في مسيرته نحو اللقب التاسع.

وأعلن مولودية الجزائر منذ أسبوعين تعيين الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، مدرب الوداد المغربي السابق، مدربا جديدا للنادي في موسم 2025 ـ 2026.

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وكانت مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الجزائري للمحترفين بين مولودية الجزائر ونجم مقرة في ملعب 5 جويلية بالعاصمة شهدت حادثة مأساوية بسقوط سياج حديدي يفصل بين المدرجات مما أدى إلى وفاة عدد من المشجعين وتأجيل احتفالات الفريق باللقب.