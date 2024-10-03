شقيق أشرف بن شرقي يكذّب أحمد سليمان ويتحداه

رد رشيد بن شرقي، شقيق ووكيل أعمال جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان، أشرف بن شرقي، على تصريحات أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن راتبه في الدوري القطري.

ووقع أشرف بن شرقي على عقود انتقاله إلى صفوف الريان مجددًا، بعد أكثر من شهر على انتهاء عقده السابق مع الفريق في 30 يونيو، رغم وجود مفاوضات قوية ومتقدمة مع الزمالك.

وكان أحمد سليمان قد خرج في تصريحات تليفزيونية وقال: "بن شرقي طلب الحصول على مليون و300 ألف دولار، ونحن عرضنا عليه 600 ألف دولار وهو رفض العرض، لكن بعد ذلك ذهب للريان القطري بالمبلغ نفسه الذي عرضناه عليه".

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وقال رشيد بن شرقي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "تصريحات أحمد سليمان عن راتب أشرف بن شرقي غير صحيحة إطلاقًا، وكل ما يقال غير صحيح".

وتابع رشيد تصريحاته: "البعض يقول إن راتب أشرف 600 ألف دولار، وآخرون يقولون 2 مليون دولار، ولكن الحقيقة أن قيمة عقد بن شرقي مع الريان أكثر من عرض الزمالك بكثير".

وأردف: "أتحدى أحمد سليمان بأن يخرج ويقول إن أشرف لم يكن سيضحي بمبالغ كثيرة من أجل العودة إلى الزمالك، لأن الجماهير هناك تحبه كثيرًا".

واختتم رشيد تصريحاته قائلًا: "بعض السماسرة الذين يديرون الصفقات الجديدة في نادي الزمالك هم السبب في فشل انتقال أشرف بن شرقي للزمالك".