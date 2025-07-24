نجوم ليفربول وآرسنال وأوكسير.. 3 محترفين جدد في منتخب مصر لأول مرة (فيديو)

أعلن اتحاد الكرة المصري عن نتائج عمل لجنة المحترفين التي شكّلها مؤخرًا، لإجراء بحث دوري عن اللاعبين المحترفين مزدوجي الجنسية، ومتابعة الدوريات المختلفة حول العالم، وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية لهم.

كما أن اللجنة التي يرأسها هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، عملت على التواصل بصورة رسمية مع اللاعبين وأسرهم، ودعوتهم للانضمام إلى المشروع المصري واستقطابهم لتمثيل المنتخبات المصرية.

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وأكدت اللجنة نجاحها في دعم منتخب الشباب تحت 20 عامًا بـ3 وجوه جديدة، بعد مجهود كبير في البحث عن المواهب المصرية.

وكانت أول ثمار اللجنة المساهمة في انضمام الثلاثي كريم أحمد، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وكامرون إسماعيل، لاعب آرسنال الإنجليزي، ورضوان حمزاوي، لاعب نادي أوكسير الفرنسي.

ويواصل أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا، وجهازه المعاون، البحث عن المواهب الشابة لدعم منتخب مصر قبل خوض بطولة كأس العالم للشباب.

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وتستضيف تشيلي كأس العالم للشباب خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر القادمين.

وكريم أحمد، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والإنجليزية، كان أول المواهب الشابة التي تنضم لمنتخب مصر، بالتزامن مع توقيعه قبل أيام أول عقد احترافي له في مسيرته مع نادي ليفربول، ليتواجد مع الفريق الثاني للريدز.

كما وقع كامرون إسماعيل عقدًا احترافيًا في يونيو الماضي، مع آرسنال، وذلك بعدما ظهر في عدة مناسبات سابقة مع منتخب الشباب.

ويتواجد الثنائي، بالإضافة إلى رضوان حمزاوي، لاعب أوكسير، الذي ينضم للمرة الأولى، في معسكر المنتخب المصري للشباب المقام في مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

ورضوان من أصل مصري-كونغولي، ويحمل الجنسية الفرنسية، ليختار اللعب باسم مصر بعد تواصل لجنة اللاعبين المحترفين معه.

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وأعرب اللاعبون الثلاثة في فيديو نشره الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عن سعادتهم الكبيرة بارتداء قميص منتخب مصر، مؤكدين أنهم يعملون على تحقيق حلم عائلاتهم وجعلهم فخورين بهذه اللحظة المهمة في مسيرتهم.