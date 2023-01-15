نقل حكم للمستشفى بعد إصابته بتسديدة قوية (فيديو وصور)
خلال المباراة التي شهدت فوز سويندون تاون على غريمسبي تاون في الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة، والتي أقيمت على ملعب كاونتي قراند، كان لا بد من نقل الحكم سام بيركيس على نقالة بعد إصابته في الرأس.
وأصيب بوركيس في رأسه بتسديدة في الدقيقة 11 من المباراة، أمس السبت.
وتلقى الحكم العلاج على أرض الملعب قبل أن يتم نقله في الدقيقة 17، حيث استؤنفت المباراة.
ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك"، فقد ترك سام بيركيس في حالة ذهول ودوار في الغرفة الطبية بعد الحادث لكنه كان جالسًا ويتحدث.
وتقدم سويندون تاون عن طريق تشارلي أوستن في الدقيقة 25، فيما رفع مارسيل لافينير النتيجة إلى 2-0 بعد الاستراحة.
وتمكن جوناثان ويليامز ورونان دارسي وسايدو خان أيضًا من تسجيل الأهداف ليفوز سويندون تاون 5/0.
ويحتل سويندون تاون المركز السادس في الدوري الثاني بينما يحتل غريمسبي تاون المركز السادس عشر.