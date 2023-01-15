نقل حكم للمستشفى بعد إصابته بتسديدة قوية (فيديو وصور)

خلال المباراة التي شهدت فوز سويندون تاون على غريمسبي تاون في الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة، والتي أقيمت على ملعب كاونتي قراند، كان لا بد من نقل الحكم سام بيركيس على نقالة بعد إصابته في الرأس.

وأصيب بوركيس في رأسه بتسديدة في الدقيقة 11 من المباراة، أمس السبت.