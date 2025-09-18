على الطريقة اليابانية.. تعليمات جون إدوارد تبهر مسؤولي ملعب مباراة الزمالك(صورة)

أبدى مسؤولو ملعب هيئة قناة السويس في الإسماعيلية انبهارهم بالتزام لاعبي الزمالك بتعليمات مديرهم الرياضي جون إدوارد، بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وخرج الزمالك من اللقاء منتصراً بفضل هدف عبدالله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة، وهدف عدي الدباغ في الدقيقة 56 بعد ضغط قوي على دفاع المنافس.

وعزز الفوز صدارة الفريق الأبيض لجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بينما زادت معاناة الإسماعيلي الذي تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر.

انبهار داخل ستاد هيئة قناة السويس

اللافت أن مسؤولي الملعب حرصوا على توجيه الشكر لإدارة الزمالك بعدما فوجئوا بحالة غرفة خلع الملابس عقب المباراة، حيث بدت نظيفة تماماً وكأن أحداً لم يستخدمها.

هذا التصرف جاء تنفيذاً لتعليمات مشددة من مدير الكرة والمدير الرياضي جون إدوارد، الذي يفرض على اللاعبين الالتزام بترك الغرفة كما استلموها بالضبط، في سلوك يعكس أعلى درجات الانضباط.

طريقة تعامل الزمالك مع غرف الملابس أعادت للأذهان تجربة الأندية اليابانية التي اعتادت احترام الملاعب والمرافق.