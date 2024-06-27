ترتيب هدافي يورو 2024 بعد نهاية مرحلة المجموعات
أسدل الستار على مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية التي تستضيفها ألمانيا حتى يوم 14 يوليو المقبل.
وأسفرت مرحلة المجموعات عن تأهل 16 منتخبا إلى ثمن النهائي لتبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية.
وشهدت بطولة يورو 2024 حتى الآن إحراز 81 هدفًا خلال 36 مباراة بمعدل 2.25 هدف لكل مباراة.
وشهدت مرحلة المجموعات خروج 4 مباريات فقط بالتعادل دون أهداف، بينما نجحت جميع المنتخبات المشاركة في هز الشباك إلا أن منتخب صربيا يعد أضعف هجوم في البطولة بعدما سجل هدفًا واحدًا فقط خلال 3 جولات.
وتغيب العديد من الأسماء اللامعة عن صدارة ترتيب هدافي يورو 2024 عقب نهاية مرحلة المجموعات فالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يهز الشباك حتى الآن.
وسجل كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا هدفًا واحدًا وهو نفس حال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم منتخب بولندا وهاري كين نجم منتخب إنجلترا.
وشهدت البطولة حتى الآن تسجيل 7 أهداف عكسية في ظاهرة لافتة للأنظار مع نهاية مرحلة المجموعات.
ويتصدر ترتيب هدافي يورو 2024 حتى الآن نجم منتخب جورجيا جيورج ميكوتادزي الذي أحرز 3 أهداف في النسخة الحالية.
ويلعب ميكوتادزي في صفوف ميتز الفرنسي ويبلغ 23 عامًا، وسجل في جميع مباريات جورجيا أمام تركيا ثم التشيك والبرتغال من ضربتي جزاء.
وفيما يلي ترتيب هدافي يورو 2024 بعد نهاية مرحلة المجموعات:
الجورجي جيورج ميكوتادزي (3 أهداف)
الألماني نيكلاس فولكروغ (هدفان)
السلوفاكي إيفان سكرانز (هدفان)
الهولندي كودي جاكبو (هدفان)
الروماني رازفان مارين (هدفان)
الألماني جمال موسيالا (هدفان)