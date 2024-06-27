ترتيب هدافي يورو 2024 بعد نهاية مرحلة المجموعات

وشهدت مرحلة المجموعات خروج 4 مباريات فقط بالتعادل دون أهداف، بينما نجحت جميع المنتخبات المشاركة في هز الشباك إلا أن منتخب صربيا يعد أضعف هجوم في البطولة بعدما سجل هدفًا واحدًا فقط خلال 3 جولات.

وتغيب العديد من الأسماء اللامعة عن صدارة ترتيب هدافي يورو 2024 عقب نهاية مرحلة المجموعات فالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يهز الشباك حتى الآن.

وسجل كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا هدفًا واحدًا وهو نفس حال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم منتخب بولندا وهاري كين نجم منتخب إنجلترا.