تصريحات نارية فجرت جدلا.. مفاجأة بشأن رفض موسيماني العودة للأهلي المصري

رد بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، على تصريحات نسبت إليه في الساعات الماضية، موجها خلالها الانتقادات لإدارة الفريق الأحمر، في ظل تقارير تحدثت عن وجود مفاوضات لعودته مجددا لمقعد المدرب.

موسيماني تولى تدريب الأهلي بين 2020 و2022، وحقق معه عدة ألقاب محلية وقارية، أبرزها لقبان لدوري أبطال إفريقيا.

وذكرت تقارير إخبارية أنه تم طُرح اسم موسيماني أخيراً ضمن قائمة الترشيحات لتولي تدريب الأهلي بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو لسوء النتائج.

وكانت شبكة "سنترال نيوز" الجنوب إفريقية زعمت بأن موسيماني أجرى معها حوارا نافيا استعداده العودة للأهلي، قائلا إن "كرة القدم عبارة عن ثلاثة أمور: الفوز والتعادل والخسارة"، مؤكداً أنه "غير مستعد لتدريب نادٍ يعتقد أنه سيفوز دائمًا"، كشروط للعودة إلى تدريب الفريق الأحمر.

ولكن المدير الفني الجنوب إفريقي، خرج في تصريحات إعلامية لينفي إدلائه بأي تصريحات أخيرة بشأن الأهلي، واصفًا ما نشر على لسانه بأنها "أكاذيب"، قائلا: أرجو أن تسمحوا لي بالحفاظ على نزاهتي دائمًا.. لم أدلي بأي تصريح منذ رحيلي، لماذا الآن؟".

ورحل موسيماني عن الأهلي في يونيو 2022 بسبب سوء النتائج في الدوري المصري وقتها، ثم انتقل لتدريب الأهلي السعودي وبعد ذلك الوحدة الإماراتي والاستقلال الإيراني.

يذكر أن الأهلي عيّن عماد النحاس مدرباً مؤقتاً للفريق، بعد إقالة ريبيرو، في انتظار حسم هوية المدير الفني الأجنبي الدائم للفريق الأحمر.