مارك كلاتنبورغ يكشف أصعب اللاعبين الذين تعامل معهم وعلاقته مع كريستيانو رونالدو
كشف الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتنبورغ عن أصعب اللاعبين الذين تعامل معهم خلال مسيرته.
ويعد كلاتنبورغ، البالغ من العمر 48 عاما، أحد أبرز الحكام في جيله وعمل بين 2004 و2017، وأدار نهائي يورو 2016 ونهائي دوري أبطال أوروبا 2016.
وتحدث كلاتنبورغ عن اللاعبين الذين واجه صعوبات معهم خلال المباريات، وفيما يلي أبرز 5:
ينس ليمان
اشتهر حارس مرمى آرسنال السابق، ينس ليمان، بخوضه الكثير من المواجهات مع المهاجمين المنافسين لفريقه، وهو الأمر الذي قال عنه كلاتنبورغ إنه كان يمثل مشكلة كبيرة.
وقال كلاتنبورغ: "كنت أجد ليمان مثل العمل الشاق، لقد كان دائمًا صعبًا؛ لأنه كان دائمًا يتذمر بحجة أن اللاعبين يدوسون على أصابع قدميه في منطقة الجزاء".
ريو فيرديناند
كشف كلاتنبورغ أن ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد كان دائمًا يتجادل مع الحكام.
وقال كلاتنبورغ: "لقد وجدت صعوبة في التحكم به خلال حقبة فيرغسون؛ لأنه كان يحاول دائمًا ممارسة ألعاب ذهنية، ريو كان لاعبًا صعبًا لأنه كان دائمًا في وجهك.
بيبي
اشتبك بيبي مدافع ريال مدريد مع كلاتنبورغ خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2016.
وقال كلاتنبورغ إن بيبي حاول دائمًا التأثير على المنافسين، وفي المباراة النهائية شوهد وهو يتدحرج على الأرض.
وأضاف كلاتنبورغ: "لقد خضت جولة ثانية مع بيبي في نهائي دوري أبطال أوروبا، لقد كان صعبًا دائما لأنه كان يحاول تأطير الأشياء والعمل على طرد المهاجمين، وهذا ليس شيئًا رائعًا دائما".
روي كين
ليس من المستغرب أن يكون روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق في قائمة كلاتنبورغ للاعبين الذين يصعب التعامل معهم.
وقال كلاتنبورغ: "كان روي كين جسديًا وصعبًا ولا يمكنك الوثوق به، انظر إلى ما فعله مع ألف إنجي هالاند على سبيل المثال، لم تعرف أبدًا ما الذي سيفعله بعد ذلك".
كريغ بيلامي
وكان كريغ بيلامي، الذي لعب لعدة أندية أبرزها ليفربول ومانشستر سيتي وبلاكبيرن، أسوأ لاعب تعامل معه كلاتنبورغ.
ووصف كلاتنبورغ لاعب ويلز السابق بأنه "فظ ومزعج، وقال: إنه الأسوأ".
وأضاف: "لقد كان من أكثر اللاعبين إزعاجًا على أرض الملعب، لقد كان وقحًا تمامًا ولا يهم ما قلته له".
وتابع: "لقد حذرته في بولتون، لم أكن أتوافق معه بشكل جيد".
العلاقة مع كريستيانو رونالدو
ورغم اصطدامه بالعديد من النجوم، إلا أن كلاتنبورغ كانت تربطه علاقة جيدة ببعض اللاعبين، بمن في ذلك كريستيانو رونالدو.
وقال كلاتنبورغ إنه عامل اللاعبين باحترام وقد تم الرد بالمثل في كثير من الحالات.
وأوضح كلاتنبورغ: "أتذكر أنني رأيت تييري هنري وكريستيانو رونالدو، عندما حضرا لأول مرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وفكرت ما مدى جودة هؤلاء؟".
وتابع: "لقد عاملتهما بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع أي شخص آخر، ولهذا السبب على الأرجح كانت لدي علاقة حميمة مع الكثير من اللاعبين الكبار، خاصة مع أشخاص مثل كريستيانو رونالدو، أنت تعرف كيف كان في النهاية، حاول أن يمسك بي ويعانقني عندما صعدت للحصول على ميداليتي بعد نهائي يورو 2016".
وأكد: "كان هناك الكثير من الاحترام.. كانت لدي علاقة رائعة مع رونالدو، وعندما تكون لديك علاقة جيدة معهم في الملعب، فإنهم يجعلون حياتك سهلة للغاية".