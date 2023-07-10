مارك كلاتنبورغ يكشف أصعب اللاعبين الذين تعامل معهم وعلاقته مع كريستيانو رونالدو

كشف الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتنبورغ عن أصعب اللاعبين الذين تعامل معهم خلال مسيرته.

ويعد كلاتنبورغ، البالغ من العمر 48 عاما، أحد أبرز الحكام في جيله وعمل بين 2004 و2017، وأدار نهائي يورو 2016 ونهائي دوري أبطال أوروبا 2016.

وتحدث كلاتنبورغ عن اللاعبين الذين واجه صعوبات معهم خلال المباريات، وفيما يلي أبرز 5:

ينس ليمان

اشتهر حارس مرمى آرسنال السابق، ينس ليمان، بخوضه الكثير من المواجهات مع المهاجمين المنافسين لفريقه، وهو الأمر الذي قال عنه كلاتنبورغ إنه كان يمثل مشكلة كبيرة.

وقال كلاتنبورغ: "كنت أجد ليمان مثل العمل الشاق، لقد كان دائمًا صعبًا؛ لأنه كان دائمًا يتذمر بحجة أن اللاعبين يدوسون على أصابع قدميه في منطقة الجزاء".