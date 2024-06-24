ارتبط بالدوري السعودي.. خوسيلو يقرر الرحيل عن ريال مدريد
كشفت تقارير إعلامية أن خوسيلو، نجم ريال مدريد، قرر الرحيل عن "الميرنغي" في الميركاتو الحالي.
ويلعب خوسيلو، معارًا للريال حتى نهاية الشهر الجاري، مع وجود خيار للشراء النهائي.
وقالت إذاعة "كوبي" في تقرير لها، اليوم الاثنين، إن "ريال مدريد كان يعتزم تفعيل خيار الشراء في عقد خوسيلو ودفع 1.5 مليون يورو لإسبانيول، لكن اللاعب فضل تغيير وجهته، خاصة مع وصول المهاجم الفرنسي كيليان مبابي والموهبة البرازيلية الشابة إندريك إلى صفوف النادي الملكي الموسم المقبل ما سيقلل من فرصه في المشاركة بشكل أساسي".
وأوضح التقرير أن الوجهة المقبلة للاعب ستكون صوب الدوري السعودي، دون تحديد النادي الذي يفاوضه، مؤكدة أنه سيتم الكشف عن هوية فريقه الجديد في الساعات القادمة.
وسجل اللاعب أهدافًا حاسمة مع النادي الملكي الموسم الماضي، لا سيّما هدفي الفوز على بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحرز اللقب بفوزه في النهائي على بروسيا دورتموند.
وسجل خوسيلو مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي 17 هدفًا خلال 49 مباراة كما قدم 3 تمريرات حاسمة.
ويتواجد خوسيلو حاليًّا مع منتخب إسبانيا لخوض بطولة كأس أوروبا المقامة حاليًّا في إسبانيا.