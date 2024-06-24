ارتبط بالدوري السعودي.. خوسيلو يقرر الرحيل عن ريال مدريد

وأوضح التقرير أن الوجهة المقبلة للاعب ستكون صوب الدوري السعودي، دون تحديد النادي الذي يفاوضه، مؤكدة أنه سيتم الكشف عن هوية فريقه الجديد في الساعات القادمة.

وسجل اللاعب أهدافًا حاسمة مع النادي الملكي الموسم الماضي، لا سيّما هدفي الفوز على بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحرز اللقب بفوزه في النهائي على بروسيا دورتموند.

وسجل خوسيلو مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي 17 هدفًا خلال 49 مباراة كما قدم 3 تمريرات حاسمة.

ويتواجد خوسيلو حاليًّا مع منتخب إسبانيا لخوض بطولة كأس أوروبا المقامة حاليًّا في إسبانيا.