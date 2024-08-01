أثار الرامي التركي يوسف ديكيتش موجة من الإعجاب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال منافسات الفريق المختلط بالبندقية الهوائية 10 أمتار في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وكان اللاعب البالغ من العمر 51 عامًا وشريكته شفال إيليدا تارهات حصدا الميدالية الفضية، ولكن كان نهج ديكيتش غير التقليدي في المنافسة، هو الذي جعل صوره تنتشر بشكل واسع.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن ديكيتش أصبح مشهورًا بعد أن تم نشر صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يتنافس بطريقة غير معتادة دون المعدات التقليدية للرماية وإحدى يديه في جيبه.

ويستخدم معظم الرماة في الألعاب الأولمبية حماية للأذن عند الرماية، ويرتدون نظارات متخصصة تحجب الرؤية في عين واحدة، حتى لا يضطر المتنافسون لإبقائها مغلقة، وأحيانًا تتميز بعدسات ملونة للمساعدة على تقليل الوهج.

وكتب أحد المعجبين على منصة "إكس": "أرسلت تركيا رجلاً يبلغ من العمر 51 عامًا دون عدسات متخصصة، أو غطاء للعين، أو حماية للأذن، وحصل على الميدالية الفضية"، ليرد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك المنصة الشهيرة، قائلًا: "رائع".

ووفقًا لموقع "تركيا اليوم" فإن يوسف ديكيتش هو رامٍ متمرس وضابط صف أول في الدرك التركي.

ومثل تركيا في الألعاب الأولمبية الصيفية لعامي 2012 و2016، بالإضافة إلى الفوز بميداليات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط لعام 2013، وقد ولد في يناير 1973 في مدينة، كهرمان مرعش التركية.

من جهتها قالت صحيفة "يو إس إيه توداي"، إن الرامي التركي لم يحتج سوى لهالته الأسطورية ليفوز بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، يوم الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن صورة ديكيتش جعلته أسطورة في ألعاب باريس، حيث حصلت إحدى صوره على أكثر من 21 مليون مشاهدة على منصة "إكس".

أما موقع "نيوز دوت كوم" فقد افتتح مقالته عن اللاعب بالقول: "ليس كل الأبطال يرتدون عباءات، فبعضهم يرتدي نظارات طبية، ويتخلى عن سدادات الأذن الواقية من الضوضاء هذه هي الحال مع أحدث ظاهرة انتشرت في أولمبياد باريس، حيث أصبح الرامي التركي يوسف ديكيتش أسطورة بين المتنافسين الرجال".