مباراة إنجلترا وهولندا.. القائم يمنع فودين من الرد على يامال (فيديو)

منع القائم الأيمن لمنتخب هولندا، اللاعب فيل فودين مهاجم منتخب إنجلترا، من إحراز هدف تاريخي في شباك الطواحين، مشابهًا لهدف لامين يامال في مرمى فرنسا.

ويحتضن ملعب "سيغنال إدونا بارك" في مدينة دورتموند، قمة نصف النهائي الثاني لكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 بين منتخب هولندا، بطل أوروبا 1988، ونظيره الإنجليزي الذي يواصل البحث عن أول إنجاز قاري في تاريخه بعد أن بلغ نهائي النسخة الماضية على أرضه.

وفي الدقيقة 32، استلم فيل فودين الكرة على حدود منطقة جزاء هولندا، وسدد كرة صاروخية بقدمه اليسرى، لكنها أخطأت الشباك، واصطدمت بالقائم الأيمن للمرمى الهولندي.

وكانت تسديدة فودين مشابهة لتسديدة لامين يامال في مباراة إسبانيا وفرنسا يوم الثلاثاء، ولكن يامال أحرز منها الهدف الأول لمنتخب بلاده الذي صعد به إلى المباراة النهائية.

وكان منتخب هولندا خلال النسخة الحالية من يورو فاز على بولندا، ثم تعادل مع فرنسا، وخسر أمام النمسا، ليتأهل للدور ثمن النهائي حيث تمكن من إقصاء رومانيا (3 ـ 0) ثم اجتاز عقبة منتخب تركيا في ربع النهائي (2 ـ 1).

أما المنتخب الإنجليزي، ففاز على صربيا، وتعادل مع الدانمارك وسلوفينيا في الدور الأول.

وفي ثمن النهائي فازت إنجلترا (2 ـ 1) على سلوفاكيا بعد تمديد الوقت، قبل أن تهزم سويسرا بركلات الترجيح (5 ـ 3) بعد التعادل 1 ـ 1.