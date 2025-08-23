دي بروين يترك بصمته في انتصار نابولي على ساسولو (فيديو)

استهل نابولي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز مثير على حساب مضيفه ساسولو بنتيجة 2-0 مساء اليوم السبت في الجولة الأولى من عمر البطولة.

تقدم اللاعب سكوت مكتموناي نجم خط وسط نابولي في الدقيقة 17 كما ترك الوافد الجديد كيفين دي بروين بصمته في المباراة بتسجيل الهدف الثاني لصالح نابولي في الدقيقة 57.

وانضم النجم البلجيكي إلى نابولي عقب نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي في شهر يونيو الماضي.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب إسماعيل كوني لاعب ساسولو في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

وفي المقابل، تعادل جنوى مع ليتشي دون أهداف في الجولة الأولى أيضاً بعد مباراة متوسطة المستوى.

وتشهد الجولة الأولى مساء السبت مواجهة مرتقبة بين روما وبولونيا في الظهور الأول لفريق العاصمة تحت قيادة مديره الفني الجديد جيان بييرو غاسبريني كما يلتقي أيضاً في التوقيت نفسه فريق ميلان أمام ضيفه كريمونينزي.

ويشهد لقاء ميلان مشاركة اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش المنضم حديثاً بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.