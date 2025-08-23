غانتس: يمكن تشكيل حكومة جديدة مع نتنياهو ولابيد لإنقاذ الرهائن
logo
رياضة

دي بروين يترك بصمته في انتصار نابولي على ساسولو (فيديو)

دي بروين يترك بصمته في انتصار نابولي على ساسولو (فيديو)
كيفين دي بروين في مباراة نابولي وساسولوالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
23 أغسطس 2025، 6:51 م

استهل نابولي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز مثير على حساب مضيفه ساسولو بنتيجة 2-0 مساء اليوم السبت في الجولة الأولى من عمر البطولة.

تقدم اللاعب سكوت مكتموناي نجم خط وسط نابولي في الدقيقة 17 كما ترك الوافد الجديد كيفين دي بروين بصمته في المباراة بتسجيل الهدف الثاني لصالح نابولي في الدقيقة 57.

وانضم النجم البلجيكي إلى نابولي عقب نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي في شهر يونيو الماضي.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب إسماعيل كوني لاعب ساسولو في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

أخبار ذات علاقة

مباراة ساسولو ضد نابولي في الدوري الإيطالي

بث مباشر لمباريات الدوري الإيطالي.. ميلان وكريمونينزي وروما ضد بولونيا

 وفي المقابل، تعادل جنوى مع ليتشي دون أهداف في الجولة الأولى أيضاً بعد مباراة متوسطة المستوى.

أخبار ذات علاقة

أنطونيو كونتي

كونتي: على نابولي التواضع والتعلم من الأخطاء للدفاع عن لقبه

 وتشهد الجولة الأولى مساء السبت مواجهة مرتقبة بين روما وبولونيا في الظهور الأول لفريق العاصمة تحت قيادة مديره الفني الجديد جيان بييرو غاسبريني كما يلتقي أيضاً في التوقيت نفسه فريق ميلان أمام ضيفه كريمونينزي.

أخبار ذات علاقة

جيوفاني سيميوني

نجل دييغو سيميوني يهرب من "جحيم" كونتي في نابولي

 ويشهد لقاء ميلان مشاركة اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش المنضم حديثاً بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC