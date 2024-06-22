نجم هولندا يكشف سرّا مثيرا حول سبب وضع رباط أبيض على الرأس (صور)
كشف النجم الهولندي ممفيس ديباي عن سر مثير لوضع رباط أبيض على رأسه خلال مشاركته في كأس أمم أوروبا 2024.
وقال ديباي الذي يخوض النهائيات للمرة الثانية في مسيرته بعد النسخة السابقة 2021، إنه يرى أن ذلك الشكل يناسبه ويعجب صديقته التي كانت أول من طلب منه وضع ذلك الرباط الأبيض الذي يحمل أيضا الرقم 10، رقمه على القميص على رأسه.
ورغم أنه لا يشكو من أية إصابة تستوجب استعمال تلك العصابة (رباط حول الرأس) إلا أن نجم أتلتيكو مدريد الإسباني حاليا وبرشلونة سابقا يظهر عادة بذلك الشكل المثير فيما تكسو الأوشام مناطق من جسده وأطرافه.
وقال ديباي في تصريحات إعلامية: "لا أريد أن أصنع من نفسي شخصا مميزا داخل المجموعة لكن ذلك الرباط على الرأس يناسبني كثيرا كما أنه يعجب صديقتي التي تحب ذلك وتنصحني بوضعه".
بدوره علق مدرب منتخب هولندا رونالد كومان على الشكل الذي يظهر به المهاجم قائلا: "في الحقيقة لم أكن أعلم بذلك من قبل، لقد فاجأني ظهوره بذلك المظهر وتمنيت أن أكون في سياق الأحداث قبل أن أراه للمرة الأولى بشكل مفاجئ".
وتابع كومان: "لا يبدو الأمر مثيرا لأي إشكال بالنسبة لي، ديباي حر في الشكل الذي يريد الظهور به طالما لا يؤثر ذلك سلبا عليه أو على المجموعة".