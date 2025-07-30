نجمة منتخب إنجلترا تعتذر بعد لفظ خارج على الهواء (صورة)

طغت حماسة كلوي كيلي، نجمة منتخب إنجلترا للسيدات، مرة أخرى على الموقف خلال احتفالات الفريق الصاخبة بالتتويج بلقب أمم أوروبا 2025؛ إذ تلفّظت بكلمة نابية على الهواء مباشرة عبر قناة BBC One.

وكانت نجمة المنتخب الإنجليزي تتحدث إلى المقدّمة أليكس سكوت أمام الآلاف من الجماهير المحتشدة في شارع "ذا مول" بلندن، للاحتفال بتتويج منتخب إنجلترا بلقب يورو 2025.

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وقالت كيلي في حديثها: "من الرائع جدا أن أقف جنبا إلى جنب مع كل واحدة من هؤلاء الفتيات، ومع الطاقم الذي لا يراه الناس خلف الكواليس. إنه أمر... خاص جدا"، (واستخدمت تعبيرا نابيا في وصف مشاعرها).

ورغم الموقف المحرج، فإن الحاضرين استقبلوا كلماتها بحفاوة، في مشهد عكس حجم الفرح والاندفاع العاطفي بعد الإنجاز الكبير.

وسارعت المذيعة أليكس سكوت إلى الاعتذار فورا عن الألفاظ النابية التي تفوّهت بها كيلي، خاصة مع وجود عدد كبير من الأطفال بين الجماهير الحاضرة في العرض الاحتفالي، فضلًا عن متابعتهم للفعالية عبر شاشات التلفزيون في المنازل.

كما عادت كيلي لاحقا لتقديم اعتذارها عبر خاصية القصص على حسابها في "إنستغرام"، حيث كتبت: "غلبتني المشاعر، آسفة على استخدامي للكلمة النابية".

مقابلة كيلي لم تستغرق سوى بضع دقائق، قبل أن تواصل سكوت الحديث على المنصة مع مدربة المنتخب سارينا فيغمان، واللاعبتين ميشيل أجييمانغ وهانا هامبتون.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتورّط فيها كيلي بألفاظ خارجة، حيث اضطرت شبكة ITV أيضا لتقديم اعتذار رسمي بعد أن تلفّظت بكلمات مشابهة عقب فوز إنجلترا على إسبانيا في نهائي البطولة، يوم الأحد الماضي.

ووسط نشوة الانتصار بعد تسجيلها ركلة الجزاء الحاسمة أمام إسبانيا، عبّرت كلوي كيلي عن فخرها بزميلاتها قائلة: "هذا الفريق مصنوع من السحر والفولاذ، عندما كنا متأخرين أمام السويد وأمام إيطاليا، أظهرنا بكل (لفظ سيئ) العزيمة والإصرار وعدنا في النتيجة".

تصريحات كيلي، رغم حماستها، أثارت الجدل مجددا بسبب الألفاظ الخارجة، لكنها عكست حجم الروح القتالية التي تحلّت بها لاعبات منتخب إنجلترا في طريقهن نحو اللقب الأوروبي.

وبالنظر إلى المشاهد الاستثنائية التي شهدتها لندن، وسط حشود ضخمة من الجماهير، لم يكن مستغربا أن تنفلت بعض العبارات من كيلي في خضم تلك اللحظات العاطفية الجارفة.

وكان المنتخب الإنجليزي قد احتفل بالتتويج في حافلة مفتوحة جابت الشوارع، وقد كُتب عليها شعار: "أبطال أوروبا 2022 و2025".

وشهدت الاحتفالات لحظة تاريخية مؤثرة، عندما صعدت كيري ديفيس – أول لاعبة من أصول أفريقية تمثل منتخب إنجلترا للسيدات – إلى المنصة للمساعدة في تقديم كأس يورو 2025، قبل أن ترفعه اللاعبات وسط سحب من الدخان الأحمر وهتافات آلاف المشجعين المتحمسين.