بقيمة 20 مليون يورو.. توتنهام يجهز عرضًا ضخمًا لنجم الهلال

يستعد نادي توتنهام الإنجليزي، لتقديم عرض رسمي ضخم للتعاقد مع أحد نجوم نادى الهلال السعودي البارزين، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقاً لما أفاد به الصحفي أكرم كونور فإن توتنهام يستعد لتقديم عرضاً بقيمة 20 مليون يورو، من أجل التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز، نجم خط وسط الهلال.

وأوضح كونور عبر حسابه بمنصة إكس أن مسؤولي النادي الإنجليزي لديهم قناعة بأن نيفيز الخيار الأمثل لتعزيز خط الوسط، في هذه المرحلة، خاصة أن اللاعب منفتح على فكرة العودة إلى أوروبا.

وأشار الصحفي إلى أنه بخلاف اهتمام توتنهام بقيادة المدير الفني توماس فرانك، فإن مانشستر يونايتد، ونيوكاسل يُراقبان أيضاً موقف نيفيز نجم وولفرهامبتون الإنجليزي السابق.

من جهتها، لم تحسم إدارة الهلال بعد موقفها النهائي من رحيل اللاعب، إذ يتمسك الجهاز الفني بخدمات اللاعب الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق.

وانضم روبن نيفيز البالغ من العمر 28 عاماً لصفوف الهلال، فى يوليو 2023، قادما من وولفرهامبتون في صفقة بقيمة 55 مليون يورو.

وسبق أن أبدى أيضاً مسؤولو بورتو البرتغالي رغبتهم في استعادة خدمات لاعبهم السابق، البرتغالي روبن نيفيز الذي تم بيعه إلى ولفرهامبتون في صيف 2017.