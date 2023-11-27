حقيقة خلافات بيرسي تاو وكولر مدرب الأهلي

ووفقًا لقناة النهار، لا توجد خلافات بين كولر وتاو، إذ غاب الأخير عن التدريبات بسبب كدمة في القدم إذ سمح له المدرب السويسري بعدم خوض المران مع زملائه كما تواجد في صالة الألعاب الرياضية في اليوم التالي مباشرة.

وسيحل الأهلي ضيفًا على يانغ أفريكانز في الجولة الثانية فيما يستضيف ميدياما منافسه شباب بلوزداد مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل.