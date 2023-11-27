حقيقة خلافات بيرسي تاو وكولر مدرب الأهلي
كشفت تقارير مصرية حقيقة خلافات بيرسي تاو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومارسيل كولر مدرب الفريق.
وتردد أن كولر قرر معاقبة تاو بسببب رفض الأخير التدريب عقب مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال أفريقيا.
وشارك تاو بديلا أمام ميدياما الغاني، إذ حقق الفريق الأحمر الفوز بثلاثة أهداف دون رد.
وحسب التقارير، فإنه وفقًا لقواعد مدرب الفريق فإن اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا في المباراة يجرون بعض التدريبات عقب المواجهة مباشرة، وهو ما لم يلتزم به تاو.
ووفقًا لقناة النهار، لا توجد خلافات بين كولر وتاو، إذ غاب الأخير عن التدريبات بسبب كدمة في القدم إذ سمح له المدرب السويسري بعدم خوض المران مع زملائه كما تواجد في صالة الألعاب الرياضية في اليوم التالي مباشرة.
وسيحل الأهلي ضيفًا على يانغ أفريكانز في الجولة الثانية فيما يستضيف ميدياما منافسه شباب بلوزداد مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل.