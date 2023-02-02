رسميا.. الصفاقسي يقيل مدربه ياكوباتشي لسوء النتائج

قررت إدارة نادي الصفاقسي المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إقالة المدرب ماوريتسيو ياكوباتشي بسبب سوء النتائج.

ويأتي القرار عقب خسارة الفريق من اتحاد تطاوين 0/1 اليوم، ليتوقف رصيده عند 12 نقطة ويتراجع للمركز السادس في المجموعة الأولى.

وقال هيثم مرابط المدير الرياضي للصفاقسي إن ياكوباتشي لم يحقق الأهداف المطلوبة منه، وإن أداء الفريق تراجع بشكل كبير.

وأضاف أن الثنائي أنيس بوجلبان وشاكر البرقاوي سيتولان تدريب الفريق، وأن الإدارة لن تتعاقد مع مدرب جديد في الوقت الحالي.

وقاد ياكوباتشي الفريق في تسع مباريات، ولم يحقق سوى انتصارين مقابل ثلاث هزائم وأربعة تعادلات.