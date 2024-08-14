نجم تشيلسي يتمرد على مدربه

كشفت تقارير صحفية أن بن تشيلويل، الظهير الأيسر لفريق تشيلسي، دخل في حالة تمرد على مدربه إنزو ماريسكا، لرغبته في الرحيل عن الفريق في الميركاتو الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الأربعاء، فإن "بن تشيلويل، الذي يشعر بالإحباط بسبب عدم ثقة المدرب به كظهير أيسر، طلب الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الحالية".

وأشارت الصحيفة، نقلًا عن أحد المصادر، بأن مدرب تشيلسي أشار في تعليقاته الأخيرة إلى أن تشيلويل يفتقر إلى الجودة اللازمة للعب في هذا المركز، وهو ما أغضب النجم الإنجليزي.

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ولم يعول ماريسكا على الظهير الإنجليزي في مباراة الفريق الودية، التي خسرها أمام سيلتك (1-4)، في ظل ابتعاد اللاعب عن مستواه الطبيعي.

وأشارت التقارير إلى أن بن تشيلويل لا يبدو خيارا رئيسيا للمدرب الإيطالي في الموسم المقبل، ما يفتح الباب أمام التكهنات حول مستقبله.

وقال ماريسكا للصحفيين، مؤخرا: "بن تشيلويل ظهير أيسر بكل تأكيد، ولقد رأيته دائما يفضل هذا المركز، موقفه حساس بعض الشيء، من حيث إننا نحاول إيجاد حل له فيما يتعلق بالمركز، لكنه قد يحتاج للقليل من الوقت".

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وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن مانشستر يونايتد يفكر في تقديم عرض لتشيلويل في محاولة لحل أزمته في مركز الظهير الأيسر بعد إصابة لوك شو الأخيرة.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع بن تشيلويل، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني قادمًا من ليستر سيتي، في صيف عام 2020.

الظهير الأيسر الإنجليزي كان قد شارك في 21 مواجهة مع البلوز، في كل المسابقات، خلال موسم 2023-24، إذ صنع هدفًا وحيدًا.

ويستمر تعاقد بن تشيلويل مع النادي اللندني حتى صيف عام 2027.