المنتخبات الفائزة بكأس العالم
تنظم قطر النسخة الثانية والعشرين من نهائيات كأس العالم لكرة القدم في الفترة ما بين 20 تشرين الثاني / نوفمبر و18 كانون الأول / ديسمبر.
وهذه أول نسخة تقام في فصل الشتاء وفي بلد عربي ومسلم والنسخة الأخيرة بمشاركة 32 منتخبا، حيث سيشارك في نسخة 2026 المقرر تنظيمها بكل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك 48 منتخبا.
وانطلقت بطولة كأس العالم في 1930 بالأوروغواي بمشاركة 13 منتخبا، وتوج منتخب الأوروغواي باللقب على حساب منتخب الأرجنتين في النهائي 4-2.
وشهدت 21 نسخة الماضية تتويج 8 منتخبات فقط باللقب، 5 منتخبات من قارة أوروبا، و3 منتخبات من قارة أمريكا.
ويحمل المنتخب البرازيلي الرقم القياسي لعدد الألقاب بـ5 ألقاب توج بها في نسخ 1958 و1962 و1970 و1994 و2022.
وبعده يأتي منتخب ألمانيا بـ 4 ألقاب في نسخ 1954 و1974 و1990 و2014 والعدد نفسه من الألقاب لدى منتخب إيطاليا في نسخ 1934 و1938 و1982 و2006 .
ثم منتخب الأوروغواي بلقبين في 1930 و1950 وفرنسا بلقبين في 1998 و2018 والأرجنتين بلقبين في 1978 و1986 وإسبانيا بلقب واحد في 2010 وإنجلترا بلقب واحد في 1966.
ولعب المنتخب الألماني 8 نهائيات لكأس العالم توج 4 مرات وخسر 4 مرات ثم منتخب البرازيل بـ7 نهائيات توج 5 مرات وخسر في النهائي وحل ثانيا في 1950 الذي لعب الدور النهائي خلاله على شكل مجموعة.
كما شارك منتخب إيطاليا في 6 نهائيات فاز في 4 وخسر اثنين والأرجنتين في 5 نهائيات فاز في اثنين وخسر 3، بينما توجت فرنسا باللقب في المرتين التي بلغت خلالهما النهائي وإسبانيا مرة واحدة وتوجت باللقب وإنجلترا مرة واحدة وتوجت باللقب.
ويعتبر المنتخب الهولندي أبرز خاسر في نهائيات كأس العالم، حيث بلغ النهائي 3 مرات خسرها جميعا، بينما خسرت المجر مرتين في النهائي، والسويد وتشيكوسلوفاكيا وكرواتيا خسروا نهائيا واحدا.
وفيما يلي المنتخبات المتوجة بكأس العالم:
1. البرازيل: 1958 و1962 و1970 و1994 و2002.
2. ألمانيا: 1954 و1974 و1990 و2014.
3. إيطاليا: 1934 و1938 و1982 و2006.
4. الأرجنتين: 1978 و1986.
5. الأوروغواي: 1930 و1950.
6. فرنسا: 1998 و2018.
7. إنجلترا: 1966.
8. إسبانيا: 2010.