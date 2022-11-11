المنتخبات الفائزة بكأس العالم

تنظم قطر النسخة الثانية والعشرين من نهائيات كأس العالم لكرة القدم في الفترة ما بين 20 تشرين الثاني / نوفمبر و18 كانون الأول / ديسمبر.

وهذه أول نسخة تقام في فصل الشتاء وفي بلد عربي ومسلم والنسخة الأخيرة بمشاركة 32 منتخبا، حيث سيشارك في نسخة 2026 المقرر تنظيمها بكل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك 48 منتخبا.