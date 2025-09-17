ترتيب هدافي الدوري التونسي بعد هدف فراس شواط في مباراة الإفريقي والعمران

أحرز نجم النادي الإفريقي وهدافه الأول فراس شواط هدفا في مباراة فريقه أمام شبيبة العمران اليوم الأربعاء في الجولة السادسة من الدوري التونسي للمحترفين ليقترب من متصدر ترتيب هدافي المسابقة.

ويتقدم الإفريقي، الذي سقط في فخ التعادل (1 ـ 1) الأحد الماضي في مواجهة النادي الصفاقسي، على مضيفه شبيبة العمران بنتيجة (2 ـ 0) في نهاية الشوط الأول.

وسجل الكونغولي الديمقراطي فيليب كينزومبي هدفا رائعا لفريق المدرب فوزي البنزرتي افتتاح به باب التسجيل منذ الدقيقة العاشرة قبل أن يضع شواط بصمته الأولى في المباراة بهدف ثان في الدقيقة 40 من الفترة الأولى.

أخبار ذات علاقة ترتيب الدوري التونسي: التعادل يحكم موقعة الإفريقي والصفاقسي (فيديو)

ورفع شواط رصيده إلى 3 أهداف في المركز الثاني لترتيب هدافي الدوري التونسي بعد مرور أقل من 6 جولات.

ويحتل المهاجم مؤمن الرحماني هداف ترجي جرجيس المركز الأول في صدارة هدافي الدوري التونسي للمحترفين برصيد 4 أهداف متقدما بهدف على فراس شواط من الإفريقي وعبدولاي كانو المهاجم المالي لشبيبة القيروان وأحمد أولاد باهية لاعب نجم المتلوي.

أخبار ذات علاقة سرّ انهيار الإفريقي التونسي بدنيا أمام الصفاقسي في الشوط الثاني (فيديو)

وكان فراس شواط أحرز في الحقيقة 4 أهداف، لكن هدفه أمام النادي البنزرتي في الجولة الرابعة لم يتم احتسابه باعتبار أن المباراة توقفت بعد إصابة خطيرة للحكم المساعد بحجر من المدرجات.

وأعلنت رابطة الدوري التونسي للمحترفين عن فوز النادي الإفريقي جزائيا (2 ـ0) وإلغاء النتيجة التي توقفت عليها المباراة وبالتالي سحب الهدف من رصيد المهاجم الدولي لمنتخب تونس.

أخبار ذات علاقة رسميا.. عقوبات ثقيلة بشأن المباراة المتوقفة بين النادي البنزرتي والإفريقي

وحقق النادي الإفريقي بداية جيدة في الدوري حتى الآن لكنه تلقى خسارة مفاجئة أمام الترجي الجرجيسي (2 ـ 1) في ملعب رادس وتعادل بعدها مع الصفاقسي بهدف لمثله أيضا في رادس لحساب الجولة الخامسة.