فرص متفاوتة.. من هم النجوم العرب الذين ينافسون على جوائز "الكرة الذهبية"؟

نور الدين ميفراني

تتجه الأنظار، مساء اليوم الاثنين، لمسرح "شاتليه" بالعاصمة الفرنسية، باريس، حيث تنظم مجلة "فرانس فوتبول" حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية وسط ترقب جماهير كرة القدم الفائزين.

وتوزع "فرانس فوتبول" جوائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة، وجائزة ياشين لأفضل حارس وجائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد وجائزة أفضل مدرب وأفضل مهاجم.

وسيكون العرب ممثلين بـ3 أسماء، هم: الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جرمان، المتنافسان على جائزة الكرة الذهبية، والحارس المغربي ياسين بونو نجم الهلال السعودي، الذي ينافس بقوة على جائزة ياشين لأفضل حارس.

ونستعرض حظوظ النجوم العرب الثلاثة في التتويج بالجوائز:

محمد صلاح (ليفربول)

كان النجم المصري محمد صلاح أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية في النصف الأول من الموسم الماضي بفضل تألقه برفقة فريقه ليفربول، لكن الإقصاء من دوري أبطال أوروبا قلص حظوظه رغم أنه قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وحصل على جائزة أفضل لاعب وأفضل هداف.

ويأمل النجم المصري أن يحقق أفضل من المركز الخامس الذي احتله مرتين 2019 و2022 في ظهوره السادس بين المرشحين.

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

يعتبر أحد أبرز نجوم الموسم الماضي في باريس سان جيرمان برفقة الفرنسي عثمان ديمبيلي والبرتغالي فيتينيا، وساهم في فوز باريس سان جيرمان بـ4 ألقاب، الدوري والكأس والسوبر الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

ورغم أنه يلعب ظهيرا أيمن لكنه حقق أرقام مهاجم، وسجل في ربع النهائي ونصف نهائي ونهائي دوري أبطال أوروبا، لكن حظوظه في الفوز تصطدم بأن باريس سان جيرمان يدعم زميله الفرنسي عثمان ديمبيلي، المرشح الأبرز.

قائد المنتخب المغربي مرشح ليحصل على أحد المراكز الخمسة الأولى في ترتيب جائزة الكرة الذهبية.

ياسين بونو (الهلال)

للمرة الثانية يظهر الحارس الدولي المغربي ياسين بونو في قائمة المرشحين لجائزة ليف ياشيف لأفضل حارس مرمى في العالم بعد عام 2023، حيث حل ثالثا خلف الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز والبرازيلي إيديرسون في مفاجأة لكونه كان أيضا أحد المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

وبعد مستوى مميز خلال نهائيات كأس العالم للأندية الصيف الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية برفقة الهلال السعودي، يدخل بونو قائمة المرشحين للمرة الثانية، لكن التوقعات تصب في خانة الإيطالي جيانلويجي دوناروما، الحارس السابق لباريس سان جيرمان والحالي لمانشستر سيتي.