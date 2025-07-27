مباشر: ملخص وأهداف مباراة برشلونة وفيسيل كوبي.. غارسيا يسجل الأول (فيديو)

استهل فريق برشلونة سلسلة مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد بمواجهة فريق فيسيل كوبي الياباني، ظهر اليوم الأحد، على ملعب كوبي.

مباراة اليوم، هي الأولى للفريق الكتالوني في جولته الآسيوية، ومن المقرر أن يواجه سول الكوري الجنوبي يوم الخميس المقبل، ثم دايغو الكوري يوم الاثنين 4 أغسطس المقبل.

أخبار ذات علاقة سر غضب تير شتيغن الكبير من إدارة برشلونة

أخبار ذات علاقة لامين يامال يدفع برشلونة لطلب "أموال أكثر"

وتعتبر المباريات الثلاث فرصة للألماني هانزي فليك لبرشلونة لتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين سواء من العناصر الأساسية أو الأسماء الشابة والصاعدين من أكاديمية "لا ماسيا" إلى جانب إعطاء الفرصة للاعبين الجدد للانسجام مع الفريق أمثال النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد القادم من مانشستر يونايتد والحارس الشاب خوان غارسيا القادم من إسبانيول.

وتقدم برشلونة بهدف أول عن طريق إيريك غارسيا في الدقيقة 32، الذي استغل كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء وسجلها مباشرة في شباك المنافس الياباني.

لكن مع الدقيقة 42 سجل فريق فيسيل كوبي هدف التعادل في شباك البلوغرانا، عن طريق تايسي مياشيرو.