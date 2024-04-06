وفاة اللاعب الليبي السابق علي مرسال
توفي اليوم السبت اللاعب الليبي السابق علي مرسال عن 75 عاما.
وجاءت وفاة علي مرسال بعد معاناة طويلة مع المرض.
ويعد علي مرسال أحد أساطير الأهلي وكتب النادي عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة أسطورة من أساطير الكرة الليبية والكيان "علي مرسال"، اللهم أسكنه فسيح جنانك وأرحمه بواسع مغفرتك يا رب العالمين".
وحقق علي مرسال مع الأهلي العديد من الإنجازات أبرزها التتويج ببطولة الدوري الليبي موسم 1974/1975، وكأس ليبيا موسم 1987/1988.
في حين كتب الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "يتقدم رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي لكرة القدم بأحر التعازي والمواساة للأسرة الرياضية عامة في وفاة لاعب منتخبنا الوطني وناديي الأهلي ببنغازي والتعاون، الكابتن علي مرسال بعد معاناة طويلة مع المرض، سائلين الله عز وجل أن يتقبله برحمته الواسعة ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".