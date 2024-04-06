وفاة اللاعب الليبي السابق علي مرسال

في حين كتب الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "يتقدم رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي لكرة القدم بأحر التعازي والمواساة للأسرة الرياضية عامة في وفاة لاعب منتخبنا الوطني وناديي الأهلي ببنغازي والتعاون، الكابتن علي مرسال بعد معاناة طويلة مع المرض، سائلين الله عز وجل أن يتقبله برحمته الواسعة ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".