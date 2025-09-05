أغرب قرارات جيسوس.. مدرب النصر طلب لاعبًا بعد أن رفض تدريبه (فيديو)

أثار البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، جدلًا واسعًا بعد قراره بالموافقة على التعاقد مع أحد اللاعبين الذين رفض من قبل أن يتدرب تحت قيادته.

وتولى جيسوس قيادة النصر في تجربة جديدة بالملاعب السعودية بعد أن تولى من قبل تدريب الهلال في ولايتين مختلفتين.

وتعاقد النصر مؤخرًا مع سعد الناصر الظهير الأيسر للتعاون السعودي بعد تألقه بشكل لافت في الموسم الماضي.

وقال الإعلامي عبد الرحمن أباعود في تصريحات تلفزيونية إن جيسوس كان صاحب قرار الاستغناء عن سعد الناصر حين كان لاعبًا في صفوف فريق الشباب بنادي الهلال.

وأضاف: "جيسوس وقتها كان مديرًا فنيًا للفريق الأول بنادي الهلال، ورفض تصعيد الناصر للتدريب في الفريق الأول ووافق على رحيله إلى التعاون".

وتابع: "لا أفهم سر تغير رأي جيسوس في اللاعب، وفي رأيي هذا القرار من أغرب القرارات التي اتخذها المدرب البرتغالي".

وكان سعد الناصر قد بدأ مشواره في نادي الهلال قبل رحيله للتعاون، حيث تألق وانضم للنصر في الانتقالات الصيفية الجارية.