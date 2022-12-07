تقرير: كلوب عقد اجتماعا مع وكلاء سفيان أمرابط قبل المونديال.. وجلسة أخرى لحسم تعاقده مع ليفربول

وتمت مناقشة إمكانية تعاقد ليفربول مع سفيان أمرابط البالغ من العمر 26 عامًا خلال الجلسة، ولكن لم يتم التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وقال "سانتي أونا" إن يورغن كلوب مدرب ليفربول، اتفق مع وكيل سفيان أمرابط على التحدث مجددًا بعد كأس العالم.

أمرابط قدم أداءً كبيرًا خلال مباريات المغرب في كأس العالم 2022 بقطر، وقاد منتخب بلاده للتأهل إلى ربع نهائي المونديال لأول مرة في تاريخهم.

وبعد أدائه الجيد مع المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، سيكون الأسد سفيان أمرابط تحت أنظار الفرق الكبرى، خاصة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح لاعب خط وسط أسود الأطلس وفيورنتينا في إيطاليا في جذب انتباه ليفربول وتوتنهام هوتسبير، الذي يدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، والذي يعرف سفيان أمرابط جيدًا.

وبحسب الصحافة الإنجليزية، يرغب ليفربول في منح أمرابط فرصة التطور داخل الفريق بتوجيه من المدرب يورغن كلوب.