تقرير: كلوب عقد اجتماعا مع وكلاء سفيان أمرابط قبل المونديال.. وجلسة أخرى لحسم تعاقده مع ليفربول
كشفت تقارير صحفية أن وكلاء عن النجم سفيان أمرابط مدافع نادي نابولي ومنتخب المغرب، التقوا يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، لبحث إمكانية ضم نجم وسط "أسود الأطلس" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال للصحفي "سانتي أونا" المتخصص في أخبار سوق الانتقالات بصحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن هناك جلسة جمعت بين ممثلين عن سفيان أمرابط مع الألماني يورغن كلوب، قبل انطلاق كأس العالم بأيام.
وتمت مناقشة إمكانية تعاقد ليفربول مع سفيان أمرابط البالغ من العمر 26 عامًا خلال الجلسة، ولكن لم يتم التطرق إلى المزيد من التفاصيل.
وقال "سانتي أونا" إن يورغن كلوب مدرب ليفربول، اتفق مع وكيل سفيان أمرابط على التحدث مجددًا بعد كأس العالم.
أمرابط قدم أداءً كبيرًا خلال مباريات المغرب في كأس العالم 2022 بقطر، وقاد منتخب بلاده للتأهل إلى ربع نهائي المونديال لأول مرة في تاريخهم.
وبعد أدائه الجيد مع المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، سيكون الأسد سفيان أمرابط تحت أنظار الفرق الكبرى، خاصة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونجح لاعب خط وسط أسود الأطلس وفيورنتينا في إيطاليا في جذب انتباه ليفربول وتوتنهام هوتسبير، الذي يدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، والذي يعرف سفيان أمرابط جيدًا.
وبحسب الصحافة الإنجليزية، يرغب ليفربول في منح أمرابط فرصة التطور داخل الفريق بتوجيه من المدرب يورغن كلوب.
من جانبه لن يكون فيورنتينا جاهزا لخسارة لاعبه، كما أعلنت بعض الصحف الإيطالية، فالنادي مستعد لتمديد عقد لاعب خط الوسط خلال فترة الانتقالات الشتوية مع زيادة كبيرة جدا في الراتب.
ويعتبر سفيان أمرابط اللاعب الرئيسي في مشروع المدرب المغربي وليد الركراكي، وقدم أداء رائعا خلال آخر مباراتين للمنتخب المغربي ضمن مرحلة المجموعات بمونديال قطر 2022، فضلا عن مباراة دور الـ16 أمام إسبانيا.