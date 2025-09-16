مزايا خرافية واللقب الحلم.. أقوى 6 مباريات في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

تنطلق عجلة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025- 2026 بالدوران من جديد، وهذه المرة بحلة جديدة ترفع قيمة كل مباراة وكل نقطة منذ اليوم الأول.

فمع النظام الجديد للبطولة، الذي حوّل دور المجموعات إلى مرحلة دوري واحدة تضم 36 فريقًا، أصبح الصراع على صدارة الترتيب أكثر شراسة من أي وقت مضى.

إنهاء هذه المرحلة في المركز الأول لم يعد يعني فقط قرعة أسهل نظريًّا، بل يمنح الفريق مزايا خرافية تقربه من اللقب الحلم، وأهمها على الإطلاق هو ضمان خوض كل مباريات الإياب في الأدوار الإقصائية على أرضه وبين جماهيره، وهو ما يمثل أفضلية إستراتيجية هائلة.

وفي ظل هذا السباق المحموم، تزخر الجولة الافتتاحية بمواجهات من العيار الثقيل، نستعرض هنا أقوى ست منها.

ريال مدريد - أولمبيك مارسيليا: عودة الكلاسيكيات الأوروبية

يستهل ريال مدريد، ملك البطولة التاريخي، مشواره على ملعبه "سانتياغو برنابيو" في مواجهة تحمل عبق التاريخ ضد أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

المواجهة بين بطلين سابقين للمسابقة تعد بالكثير، فالنادي الملكي يسعى لتأكيد هيمنته منذ البداية، بينما يأمل الفريق الفرنسي في تحقيق مفاجأة مدوية والعودة بقوة إلى الساحة الأوروبية. التاريخ يقف بجانب الريال الذي حسم المواجهات السابقة، لكن مارسيليا يطمح لكتابة فصل جديد في هذه المواجهة الكلاسيكية.

يوفنتوس - بروسيا دورتموند: استعادة ذكريات النهائي

في تورينو، تتجدد المواجهة النارية بين يوفنتوس الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني، في لقاء يعيد إلى الأذهان نهائي عام 1997 الشهير.

كلا الفريقين يدخل المباراة بطموحات كبيرة؛ "السيدة العجوز" تسعى لإثبات قوتها على أرضها، بينما يعتمد دورتموند على سرعة وحيوية شبابه لإحداث الفارق.

يُتوقع أن تكون معركة تكتيكية من الطراز الرفيع بين الصلابة الدفاعية الإيطالية والاندفاع الهجومي الألماني.

بايرن ميونخ - تشيلسي: صدام العمالقة الحديث

تعد مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي إحدى أقوى مواجهات الجولة بلا منازع. هذا الصدام بين عملاقين من ألمانيا وإنجلترا أصبح من كلاسيكيات البطولة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك نهائي 2012 الدرامي.

بايرن، بقوته الهجومية الضاربة، سيواجه تنظيم تشيلسي الدفاعي وقدرته على التحولات السريعة. ستكون الأنظار موجهة نحو النجوم في كلا الفريقين في معركة مبكرة قد تحدد ملامح الصدارة.

ليفربول - أتلتيكو مدريد: معركة الأساليب المتناقضة

على ملعب "أنفيلد" المهيب، يصطدم ليفربول الإنجليزي بضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في لقاء يمثل صراعًا فلسفيًّا بين مدرستين كرويتين.

أسلوب الضغط العالي والهجوم الشامل الذي يتبناه الريدز سيواجه الحصون الدفاعية المنيعة والواقعية التكتيكية لفريق دييغو سيميوني. هذه المباراة تعد باختبار حقيقي لقدرة كل فريق على فرض أسلوبه وإيقاعه على الآخر.

مانشستر سيتي - نابولي: متعة كرة القدم الهجومية

يستضيف مانشستر سيتي، أحد أبرز المرشحين للقب، فريق نابولي الإيطالي في مباراة تعِد بالكثير من الأهداف والمتعة.

الفريقان يشتهران بتقديم كرة قدم هجومية وجماعية جذابة. كتيبة بيب غوارديولا تسعى لفرض سيطرتها المعتادة، لكنها ستصطدم بفريق إيطالي عنيد يملك من الجودة ما يمكّنه من إحراج أي خصم بالإضافة لسلاح كان بالأمس بقميص مانشستر سيتي وهو كيفين دي بروينه؛ ما يجعل المباراة مفتوحة على كافة الاحتمالات.

نيوكاسل يونايتد - برشلونة: طموح جديد ضد تاريخ عريق

تتجه الأنظار إلى ملعب "سانت جيمس بارك" لمتابعة المواجهة المثيرة بين نيوكاسل يونايتد، القوة الصاعدة في الكرة الإنجليزية، وبرشلونة، أحد أعرق أندية أوروبا.

تمثل المباراة اختبارًا حقيقيًّا لمشروع نيوكاسل الطموح في مواجهة خبرة وتاريخ برشلونة. بدعم جماهيره الصاخب، يأمل "الماكبايس" في تحقيق بداية حلم في البطولة التي يعودون إليها بطموحات كبيرة، بينما يسعى البارسا لتأكيد مكانته بين الكبار.