مع أنباء استحواذ راتكليف.. تراجع أسهم مانشستر يونايتد

ولامس السهم أدنى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر عند 17.95 دولار.

ونقلت رويترز عن شخص مطلع على الأمر، أمس الأحد، قوله إن راتكليف سيدفع أكثر من 1.5 مليار دولار مقابل الحصة في مانشستر يونايتد إذا قبلت عائلة غليزر التي تسيطر على النادي عرضه.

وأضاف المصدر أن عرض راتكليف سينتج عنه تقييم مانشستر يونايتد بما يقرب من 6.5 مليار دولار، مع استثناء صافي ديونه التي تزيد عن 600 مليون دولار، وهو ما يفوق العرض المنافس الذي قدمه الشيخ جاسم لشراء 100% من أسهم النادي.

وقال روس مولد مدير الاستثمار في شركة إيه.جيه.بيل: "الانخفاض الحاد في أسهم مانشستر يونايتد يعكس خيبة الأمل لأنه يبدو من غير المرجح بيع النادي بالكامل".

وأضاف: "ربما كان المساهمون يأملون في خروج سريع من خلال عرض للاستحواذ على النادي بأكمله، بدلا من خيار البقاء وانتظار إذا كان من الممكن تكرار الانتصارات الماضية داخل الملعب وخارجه".