كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة وضعه على طاولة مفاوضات ضم لاعب وسط جديد قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفي.

وتعاقد برشلونة مع داني أولمو قادمًا من لايبزيغ الألماني، ويسعى بقوة لضم نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، لصنع فريق هجومي ينافس على البطولات بقوة الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "سبورت"، إن هانزي فليك يشعر بالرضا عن أداء لاعبيه خلال الفترة التحضيرية، خاصة مارك كاسادو ومارك بيرنال، ومع ذلك يعتزم النادي ضم لاعب خط وسط آخر.

ووفقًا للصحيفة، فإن مسؤولي برشلونة اتصلوا بكارني تشوكويميكا، لاعب وسط تشيلسي الشاب البالغ من العمر 20 عامًا، لاكتشاف جديته في الانضمام للفريق، وإذا غير فليك رأيه في الأسابيع الأخيرة من السوق سيكون هو الأولوية.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب الإنجليزي ينتظر مزيدًا من الاتصالات من برشلونة، لن تبدو الصفقة غير مرجحة في الوقت الحالي، ولكنها ليست مستحيلة نظرًا لعدم ضمان مكانه أساسيًا في تشكيلة تشيلسي تحت قيادة المدرب إينزو ماريسكا.

يذكر أن برشلونة كان مهتمًا بضم اللاعب بالفعل قبل انتقاله إلى تشيلسي، حيث تمكن البلوز من ضمه من أستون فيلا في صيف 2022 مقابل 18 مليون يورو.