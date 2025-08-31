كارثة فيريرا.. 4 أسباب لخسارة الزمالك أمام وادي دجلة

تجرع فريق الزمالك مرارة الهزيمة لأول مرة في الدوري المصري أمام مضيفه وادي دجلة بنتيجة 1-2 مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة على ملعب "السلام".

الخسارة يتحمل مسؤوليتها في المقام الأول المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، الذي ارتكب عدة أخطاء تكتيكية فادحة في إدارة المباراة ضد وادي دجلة، وهو ما نرصده في السطور القادمة:

سيف جعفر.. مغامرة غير محسوبة

الخطأ الأكبر للمدرب فيريرا يتمثل في الاعتماد على سيف فاروق جعفر في مركز خط الوسط المدافع أمام وادي دجلة.

وغاب عن صفوف الزمالك الرباعي نبيل عماد "دونغا" للإيقاف ومحمد شحاتة وأحمد ربيع ومحمود جهاد للإصابة، وهو ما جعل الفريق يدخل اللقاء دون أي لاعب في مركز الوسط المدافع.

ويعد إشراك جعفر في هذا المركز مغامرة غير محسوبة، خاصة أنه لا يجيد أداء الأدوار الدفاعية، بخلاف أنه يخسر الكرة في أماكن مهمة داخل الملعب، وهو ما حدث 10 مرات خلال 65 دقيقة، بخلاف تقديمه 9 تمريرات خاطئة من أصل 20.

وكان الخيار الأنسب الاعتماد على المغربي صلاح مصدق في بداية الشوط الثاني كلاعب ارتكاز دفاعي أو محمد السيد لاعب وسط فريق الشباب لسد هذه الثغرة الواضحة.

عدم قتل المباراة مبكراً

زار الزمالك شباك وادي دجلة مبكراً بعد مرور 10 دقائق فقط عن طريق ناصر ماهر ولكن مدربه لم يستطع قتل المباراة.

تراجع الضغط العالي للاعبي الزمالك وعادوا للمناطق الخلفية ومنحوا الاستحواذ لوادي دجلة دون تنفيذ أي خطط واضحة لهجمات معاكسة على أقل تقدير.

هذا التراجع قابله فيريرا بسلبية شديدة ولم يتدخل على أرض الملعب على مدار أكثر من ساعة حين استقبل هدف التعادل، ليقرر اللجوء إلى التبديلات واستقبل بعدها الهدف الثاني في الدقيقة 67، ثم تعرض لحالة طرد من نصيب محمود الونش في الدقيقة 72.

غياب الفرص

على مدار المباراة، وجه لاعبو الزمالك تسديدتين فقط نحو مرمى وادي دجلة، إحداها سكنت الشباك مقابل 6 تسديدات لأصحاب الأرض.

هذا الرقم السلبي يؤكد حالة التراجع الفنية الكبيرة التي عاشها الزمالك على أرضية ملعب السلام كأنه لعب لمدة 10 دقائق فقط حتى سجلوا هدف التقدم.

وأخفق فيريرا في إعادة الحيوية لفريقه مرة أخرى بعد هذا التراجع اللافت واستسلم أمام الاستحواذ والتفوق للاعبي وادي دجلة.

كوارث دفاعية

دفع الزمالك ثمن أخطائه الدفاعية الواضحة في مباراة وادي دجلة بسبب غياب لاعب الارتكاز الذي يستطيع حماية دفاع فريقه.

وأخفق الزمالك في التعامل مع تحركات الثنائي أحمد فاروق ومحمود دياسطي لاعبي وادي دجلة، بخلاف الأخطاء الفادحة في التعامل مع محاولات وادي دجلة، لدرجة أن أصحاب الأرض أهدروا عدة فرص مع تألق الحارس محمد صبحي.