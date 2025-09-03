المكسيك تستدعي كريستيانو رونالدو لـ"حدث استثنائي" قبل المونديال

تستعد المكسيك لخوض مواجهة استثنائية أمام البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، على ملعب أزتيكا، الذي سيعاد افتتاحه تحت اسم "استاد بانورتي"، قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.

وبحسب ما كشفه الصحفي في شبكة "فوكس سبورتس" فيرناندو سيفالوس، فإن الاتحاد المكسيكي اتفق على إقامة المباراة الودية المرتقبة، لتكون أبرز محطات المنتخب في طريقه للتحضير للبطولة التي يستضيفها على أرضه.

سيفالوس كتب عبر حسابه في "إنستغرام": "منتخب المكسيك سيواجه البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو في إعادة افتتاح ملعب أزتيكا... الاتفاق بات قريبًا جدًا من الحسم، واللقاء سيقام قبيل المونديال".

المواجهة ستكون الأولى لرونالدو في الأراضي المكسيكية، بعدما تعثرت محاولات سابقة لإقامة لقاء ودي أمام المكسيك عام 2024 في ملعب نيميسيو دييز.

إلا أن إقامة هذا الحدث على "الملعب الأسطوري" يمنحه أهمية مضاعفة، خاصة أنها قد تكون المشاركة التحضيرية الأخيرة لرونالدو قبل خوض سادس كأس عالم في مسيرته، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ اللعبة.

رونالدو نحو المونديال السادس

النجم البرتغالي البالغ 40 عامًا سيخوض على الأرجح آخر نسخة له في المونديال رفقة جيله الذهبي، في سعي لقيادة البرتغال نحو اللقب العالمي الأول.

وإذا تحقق ذلك، فسيكون رونالدو ومنافسه الأزلي ليونيل ميسي أول لاعبين يشاركان في 6 نسخ متتالية من كأس العالم منذ نسخة 2006 بألمانيا وحتى مونديال 2026 الذي تحتضنه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

أزتيكا.. الملعب التاريخي

إعادة افتتاح ملعب أزتيكا تحمل رمزية كبيرة، إذ سيكون أول ملعب في العالم يستضيف ثلاث مباريات افتتاحية في كأس العالم (1970، 1986، 2026).

الملعب الذي يخضع لتجديدات شاملة سيحتضن اللقاء أمام البرتغال كاختبار مثالي قبل استضافة المباراة الافتتاحية للبطولة في 11 يونيو 2026.

اللقاء سيحمل أيضًا بُعدًا تاريخيًا آخر، إذ يجمع بين بطل دوري الأمم الأوروبية (البرتغال) وبطل دوري أمم كونكاكاف (المكسيك) لعام 2025، بعد تتويج المنتخب البرتغالي على حساب إسبانيا، والمكسيكي أمام بنما.