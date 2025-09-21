طريد برشلونة يتألق.. وغافي يحتفل به (صورة)

كتب: نور الدين ميفراني

تألق الإسباني أنسو فاتي لاعب برشلونة السابق مع فريقه الحالي موناكو في مباراة متز بالدوري الفرنسي وسجل هدفين ليقود الفريق لفوز كبير 5-2.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 22 سنة أساسيا ودخل بديلا في بداية الشوط الثاني وكان موناكو متعادلا 1-1.

ولم ينتظر المهاجم الشاب غير 37 ثانية فقط ليسجل هدف التقدم 2-1.

وعاد أنسو فاتي لينقذ موناكو مرة أخرى بعد التعادل 2-2 وسجل هدف التقدم 3-2 في الدقيقة 83، قبل أن يحسم فريقه المباراة 5-2.

وواصل المهاجم السابق لبرشلونة تألقه، فقد سجل في وسط الأسبوع هدف فريقه الفرنسي الوحيد في الهزيمة أمام كلوب بروغ البلجيكي 4-1، في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

واحتاج أنسو فاتي لنحو سنتين ليعود لهز الشباك مجددا منذ 9 نوفمبر 2023 برفقة برايتون في الفوز 2-0 على أياكس الهولندي بالدوري الأوروبي.

واحتفل غافي نجم برشلونة الشاب بتألق زميله السابق أنسو فاتي، فقد نشر صورة له وهو يحتفل بأحد أهدافه مع تعبيرات مبتسمة.

ولعب المهاجم المولود في غينيا بيساو لبرشلونة منذ 2019، وكان من العناصر التي راهن عليها الفريق وقدم له الرقم 10.

وشارك في 123 مباراة سجل فيها 29 هدفًا، لكن الإصابات أثرت في مستواه وأعاره لبرايتون الإنجليزي ثم حاليا موناكو الفرنسي.