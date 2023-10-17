فلورنتينو بيريز يرد على تقارير توقيع مبابي لريال مدريد (فيديو)

وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، وذكر العديد من التقارير أن المهاجم الفرنسي ينوي التوقيع مع ريال مدريد في يناير المقبل.

وقالت صحيفة "سبورت" في وقت سابق هذا الأسبوع إن مفاوضات مبابي مع ريال مدريد ستنتهي بشكل نهائي في نوفمبر المقبل، مع الاتفاق التام على جميع البنود، أبرزها مكافأة التوقيع والعقد، إضافة إلى الشرط الجزائي الذي سيوقعه النجم الفرنسي مع فريق ريال مدريد، وذلك تمهيدًا لإعلان الصفقة بشكل رسمي.

وتداول مغردون فيديو ظهر فيه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، وهو يتحدث مع أحد المشجعين الذي سأله عن توقيع مبابي للفريق.

ورد بيريز على سؤال حول توقيع مبابي للريال وقال: "لا لم أسمع بهذا مطلقًا".